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Grupo B del Mundial 2026: Canadá, Suiza, Catar y Bosnia

Por la primera fecha de la zona, Canadá y Bosnia se medirán este viernes desde las 16 en Toronto, mientras que Qatar y Bosnia chocarán el sábado a partir de la misma hora en San Francisco.

Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia integran el Grupo B del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.

Fecha 1

Viernes 12 de junio

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina — 16:00 hs (Toronto)

Sábado 13 de junio

Qatar vs. Suiza — 16:00 hs (San Francisco)

Fecha 2

Jueves 18 de junio

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — 16:00 hs (Los Ángeles)

Canadá vs. Qatar — 19:00 hs (Vancouver)

Fecha 3

Miércoles 24 de junio

Suiza vs. Canadá — 16:00 hs (Vancouver)

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar — 16:00 hs (Seattle)

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