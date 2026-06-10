Portugal venció a Nigeria y llega al Mundial con señales positivas

El equipo luso cerró su preparación con una victoria por 2 a 1 al conjunto africano y partirá rumbo a Estados Unidos con buenas sensaciones antes del debut mundialista.
Portugal derrotó 2 a 1 a Nigeria como local y concluyó su etapa de amistosos previos al Mundial 2026 con un balance positivo. El seleccionado dirigido por Roberto Martínez sumó su segundo triunfo consecutivo tras vencer a Chile y llegará al debut frente a República Democrática del Congo con confianza renovada. Cristiano Ronaldo fue titular y disputó 65 minutos sin inconvenientes físicos para la alegría de su pueblo que tiene muchas expectativas sobre él.
El conjunto luso asumió el protagonismo desde el inicio y generó varias situaciones de peligro durante la primera etapa: Cristiano Ronaldo contó con dos oportunidades claras en los primeros minutos, aunque no logró ampliar su registro de 143 goles con la selección.
Portugal consiguió abrir el marcador a través de Pedro Neto, pero Nigeria reaccionó y alcanzó la igualdad gracias a una gran acción individual de Akor Adams, que aprovechó una recuperación en campo rival para superar a la defensa y definir ante Diogo Costa.
La segunda mitad tuvo menos intensidad y pocas ocasiones frente a los arcos. Joao Félix estuvo cerca de devolverle la ventaja a los portugueses con un remate que impactó en el travesaño, mientras que Nigeria logró sostener el equilibrio durante buena parte del complemento. Sin embargo, el ingreso de varios futbolistas le permitió a Portugal recuperar profundidad en los minutos finales y encontrar espacios para desnivelar el encuentro.
La victoria se aseguró a los 75 minutos gracias a Francisco Conceição, que definió con un zurdazo cruzado tras una acción por el sector derecho. Con el resultado sellado, Portugal completó su despedida antes de viajar a Norteamérica para afrontar la Copa del Mundo.
El equipo luso integrará el Grupo K junto a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia, con el objetivo de superar la actuación de Qatar 2022, en la que cayeron el cuartos de final ante Marruecos, y volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol internacional.
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