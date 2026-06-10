Portugal venció a Nigeria y llega al Mundial con señales positivas

La victoria se aseguró a los 75 minutos gracias a Francisco Conceição, que definió con un zurdazo cruzado tras una acción por el sector derecho. Con el resultado sellado, Portugal completó su despedida antes de viajar a Norteamérica para afrontar la Copa del Mundo.

El equipo luso integrará el Grupo K junto a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia, con el objetivo de superar la actuación de Qatar 2022, en la que cayeron el cuartos de final ante Marruecos, y volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol internacional.

El resumen del triunfo de Portugal sobre Nigeria