Grupo F del Mundial 2026: Países Bajos, Japón, Túñez y Suecia

Este domingo, por la primera fecha, el combinado naranja chocará con los japoneses y unas horas después se medirán los otros dos países de la zona.

Países Bajos, Japón, Túñez y Suecia integran el Grupo F del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.