La tajante postura de Daniel Vila con Sebastián Villa en medio de una posible vuelta a Boca: "Vale 10 millones de dólares"

A primera vista es una cifra que impacta, sobre todo en un fútbol argentino de economías ajustadas. Pero Vila aclaró que se trata del valor de mercado del jugador ya que "La cláusula (de recesión) no es esa, es confidencial con el club, es más baja", dejando así una puerta entreabierta para quien llegue con una oferta que convenza, aunque no alcance el número público.

image Sebastián Villa, el capitán y la estrella de este Independiente Rivadavia campeón.

El presidente del club cuyano también expresó su deseo de retenerlo al menos hasta fin de año, con los octavos de final de la Copa Libertadores en el horizonte y el Torneo Clausura como otro objetivo de peso: "Me gustaría que Sebastián se pueda quedar hasta fin de año, es un momento histórico del club. El mejor refuerzo que podemos tener es mantener el plantel".

Vila está al tanto de cada movimiento. Sabe de los posteos con corazones y aviones que Villa fue publicando en sus redes, y también de las primeras conversaciones que el conjunto de La Ribera ya inició con el entorno del delantero de 30 años. Por eso no ocultó su malestar y soltó la frase que resonó en Brandsen 805: " Me gusta que cuando entran a mi casa me toquen el timbre. No me gusta que se metan por la ventana".

villa Demostró un enorme nivel en Independiente Rivadavia.

Y fue contundente en una entrevista en Picado TV: "Si un jugador tiene deseos de irse, y se dan las condiciones económicas para las dos partes, no le cerramos las puertas a nadie. Pero desprenderse de un jugador como Villa tiene que tener una compensación económica".

Dicho eso, Vila dejó también en claro que no piensa encadenar a nadie. En América TV fue directo: "No hay que cortarle la carrera al jugador. Si él pretende jugar en Boca, le vamos a abrir la puerta para que así lo haga". Y cerró con una frase que habla de la relación que construyó con el colombiano: "Hay un compromiso de palabra con Sebastián".