Grupo E del Mundial 2026: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao

Este domingo se disputará la primera fecha del grupo: Alemania y Curazao se medirán desde las 14 horas y, a partir de las 20, Costa de Marfil y Ecuador.
Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao integran el Grupo E del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.
Alemania vs. Curazao — 14:00 hs (Houston)
Costa de Marfil vs. Ecuador — 20:00 hs (Filadelfia)
Alemania vs. Costa de Marfil — 17:00 hs (Toronto)
Ecuador vs. Curazao — 21:00 hs (Kansas City)
Ecuador vs. Alemania — 17:00 hs (Nueva York/Nueva Jersey)
Curazao vs. Costa de Marfil — 17:00 hs (Filadelfia)
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