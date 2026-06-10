Grupo E del Mundial 2026: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao

Este domingo se disputará la primera fecha del grupo: Alemania y Curazao se medirán desde las 14 horas y, a partir de las 20, Costa de Marfil y Ecuador.

Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao integran el Grupo E del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.