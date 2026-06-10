Grupo D del Mundial 2026: EE.UU. sacó el boleto a los 16avos y Paraguay superó una prueba de peso

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El equipo anfitrión confirmó las buenas sensaciones que había dejado en su presentación, cuando goleó 4-1 a Paraguay, y volvió a mostrar una propuesta ofensiva, con presión alta, velocidad por las bandas y una intensa búsqueda desde el comienzo. Más allá de una primera llegada peligrosa de Australia, que obligó al arquero Matt Freese a intervenir ante un remate de Touré, Estados Unidos dominó el desarrollo del encuentro durante gran parte de la primera mitad.