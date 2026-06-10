Grupo D del Mundial 2026: EE.UU. sacó el boleto a los 16avos y Paraguay superó una prueba de peso

El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino fue superior a Australia y anotó los dos goles en el primer tiempo. Luego, los dirigidos por Gustavo Alfaro sumaron un triunfo clave ante Turquía y lo eliminaron del Mundial.
Estados Unidos dio otro paso firme en el Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino venció 2-0 a Australia en Seattle por la segunda fecha del Grupo D y, a falta de una jornada para el cierre de la fase inicial, se aseguró un lugar en los dieciseisavos de final del certamen.
El equipo anfitrión confirmó las buenas sensaciones que había dejado en su presentación, cuando goleó 4-1 a Paraguay, y volvió a mostrar una propuesta ofensiva, con presión alta, velocidad por las bandas y una intensa búsqueda desde el comienzo. Más allá de una primera llegada peligrosa de Australia, que obligó al arquero Matt Freese a intervenir ante un remate de Touré, Estados Unidos dominó el desarrollo del encuentro durante gran parte de la primera mitad.
Horas después, Paraguay sumó un triunfo más que importante contra Turquía. Le ganó 1 a 0, con gol de Matías Galarza Fonda, y lo dejó fuera de la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro se recuperó a la dura derrota contra Estados Unidos en el debut y, ahora, irá en busca de la clasificación a 16avos contra Australia.
Paraguay 1 - Turquía 0
Jueves 25 de junio
Estados Unidos vs. Turquía — 23:00 hs (Los Ángeles)
Paraguay vs. Australia — 23:00 hs (San Francisco
comentar