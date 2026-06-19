Argentina ya tiene árbitro designado para el partido del lunes ante Austria

Amin Mohamed Omar nació el 25 de septiembre de 1985. Ejerce la abogacía y, desde 2017, integra la nómina de árbitros internacionales de la FIFA. Su trayectoria incluye participaciones en torneos importantes, como el Mundial Sub 17 de Brasil 2019, donde sumó experiencia en escenarios de alta competencia. Su designación para la Copa del Mundo de 2026 responde al criterio de la comisión arbitral, que busca perfiles con solvencia y manejo de partidos de máxima exigencia.