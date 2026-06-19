Argentina ya tiene árbitro designado para el partido del lunes ante Austria

Amin Mohamed Omar es el árbitro asignado por la FIFA para imponer justicia en Argentina-Austria, en la segunda presentación de la albiceleste en el Mundial 2026.
La FIFA confirmó que el egipcio Amin Mohamed Omar será el encargado de dirigir el duelo entre la Selección Argentina y Austria, correspondiente a la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026.
El árbitro egipcio ya tuvo su estreno en la competencia, al impartir justicia en el partido entre Corea del Sur y República Checa.
Amin Mohamed Omar nació el 25 de septiembre de 1985. Ejerce la abogacía y, desde 2017, integra la nómina de árbitros internacionales de la FIFA. Su trayectoria incluye participaciones en torneos importantes, como el Mundial Sub 17 de Brasil 2019, donde sumó experiencia en escenarios de alta competencia. Su designación para la Copa del Mundo de 2026 responde al criterio de la comisión arbitral, que busca perfiles con solvencia y manejo de partidos de máxima exigencia.
Para Mohamed, el encuentro entre Argentina y Austria significará su segunda participación como árbitro principal en una Copa del Mundo. Su primera experiencia fue en esta misma edición, durante el debut del Grupo A, cuando dirigió el cruce entre República Checa y Corea del Sur.
Árbitro: Amin Mohamed (Egipto)
Asistente 1: Mahmoud Abouelregal (Egipto)
Asistente 2: Ahmed Hossam Taha (Egipto)
4to: Alejandro Hernández (España)
5to: Diego Sánchez (España)
La Selección argentina se medirá ante Austria este lunes desde las 14 (hora local) en Dallas, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El equipo buscará conseguir una victoria que le permita avanzar a los 16avos de final.
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