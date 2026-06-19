Marruecos le ganó a Escocia con un gol récord y quedó a un paso de la clasificación

Brahim Díaz fue nuevamente uno de los futbolistas más destacados. Más allá de la asistencia en el gol, el mediapunta fue el encargado de generar juego, romper líneas y darle profundidad al ataque marroquí, que mostró una imagen similar a la de su debut: mucho dominio y numerosas situaciones, pero poca contundencia.

Escocia, por su parte, intentó resistir y apostó a recuperar la pelota para salir rápido con envíos largos o aprovechar alguna pelota parada. Sin embargo, durante la primera mitad le costó mucho acercarse con peligro al arco rival. Recién sobre el cierre de la etapa inicial tuvo una chance concreta, cuando Andy Robertson envió un centro peligroso que John McGinn no pudo conectar con claridad en el segundo palo.

En el complemento, Marruecos volvió a salir con intensidad y estuvo cerca de ampliar la ventaja. Saibari apareció nuevamente en el área tras un pase atrás de El Khanouss, pero su remate fue bloqueado y la pelota terminó impactando en el travesaño. Poco después, El Khanouss ganó de cabeza tras un centro de Achraf Hakimi y obligó a una gran reacción del arquero escocés.

Escocia se adelantó en el campo

Con el paso de los minutos, el partido comenzó a cambiar. Marruecos perdió parte del control que había mostrado en el inicio y Escocia, obligado por la necesidad de sumar, adelantó sus líneas. El encuentro se volvió más desordenado, con más apuro que claridad.

Los europeos tuvieron sus mejores oportunidades en el tramo final. Ryan Christie probó desde afuera del área, aunque su disparo se fue desviado, y a los 84 minutos Scott McTominay estuvo muy cerca del empate con un remate que pasó apenas al lado del palo. Luego, tras un córner, Dykes desperdició otra ocasión clara de cabeza.

Marruecos terminó sufriendo, pero logró sostener una victoria fundamental. El conjunto africano volvió a padecer su falta de eficacia ofensiva, un problema que ya había quedado expuesto en el debut, aunque esta vez no terminó pagando caro sus errores.

Con cuatro puntos, el seleccionado marroquí quedó como líder del Grupo C y depende de sí mismo para avanzar. Escocia, con tres unidades, mantiene sus chances abiertas, mientras Turquía y Paraguay todavía buscan sus primeros puntos en la zona.