Mundial 2026: Estados Unidos venció a Australia y clasificó

Con Balogun como principal amenaza ofensiva, Estados Unidos continuó generando peligro. El atacante se movió por todo el frente de ataque y complicó constantemente a la última línea australiana, mientras que Sergiño Dest y Antonee Robinson se proyectaron con frecuencia para darle amplitud al equipo.

Falta de eficacia de Estados Unidos

Aunque el dominio era claro, al conjunto de Pochettino le costaba transformar sus oportunidades en goles. Finalmente, antes del descanso, llegó el segundo tanto: una jugada preparada a partir de un tiro libre terminó con un remate de Dest desde media distancia que, tras un desvío, encontró la cabeza de Alex Freeman para ampliar la diferencia. La acción fue revisada por el VAR por una posible posición adelantada, pero la tecnología confirmó la validez del gol.

En el complemento, Australia intentó cambiar la historia con modificaciones ofensivas. Tony Popovic mandó a la cancha a varios futbolistas, entre ellos Metcalfe, Geria e Irankunda, y su equipo logró adelantarse algunos metros en el campo. Sin embargo, nunca consiguió poner realmente en peligro la victoria estadounidense.

El objetivo de la clasificación

Con la ventaja asegurada, Estados Unidos redujo el ritmo y dejó de atacar con la misma profundidad. Pochettino administró los tiempos del partido y realizó cambios para sostener el resultado, mientras Australia apeló principalmente a los centros como única vía para buscar el descuento.

El equipo oceánico no encontró respuestas y el marcador permaneció 2-0 hasta el final. Así, Estados Unidos sumó seis puntos sobre seis posibles, se convirtió en uno de los primeros clasificados a la próxima instancia y confirmó que llega al Mundial con una identidad definida bajo la conducción del entrenador argentino.

La última fecha del grupo servirá para definir posiciones, pero el anfitrión ya cumplió uno de sus primeros objetivos: avanzar y sostener la ilusión ante su público.