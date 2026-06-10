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Grupo D del Mundial 2026: Estados Unidos le ganó a Australia y pasó a 16avos

El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino fue superior a Australa y anotó los dos goles en el primer tiempo.

Estados Unidos dio otro paso firme en el Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino venció 2-0 a Australia en Seattle por la segunda fecha del Grupo D y, a falta de una jornada para el cierre de la fase inicial, se aseguró un lugar en los dieciseisavos de final del certamen.

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El equipo anfitrión confirmó las buenas sensaciones que había dejado en su presentación, cuando goleó 4-1 a Paraguay, y volvió a mostrar una propuesta ofensiva, con presión alta, velocidad por las bandas y una intensa búsqueda desde el comienzo. Más allá de una primera llegada peligrosa de Australia, que obligó al arquero Matt Freese a intervenir ante un remate de Touré, Estados Unidos dominó el desarrollo del encuentro durante gran parte de la primera mitad.

Fecha 1

Estados Unidos 4 - Paraguay 1

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Australia 2 - Turquía 0

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Fecha 2

Estados Unidos 2. Australia 0

Turquía vs. Paraguay — 00:00 hs (del sábado 20) (San Francisco)

Fecha 3

Jueves 25 de junio

Estados Unidos vs. Turquía — 23:00 hs (Los Ángeles)

Paraguay vs. Australia — 23:00 hs (San Francisco

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