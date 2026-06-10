Grupo G del Mundial 2026: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda

La generación dorada belga inicia este lunes su último Mundial contra los egipcios, mientras que el equipo de Tim Payne se medirá contra los iraníes por la primera jornada.
Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda integran el Grupo G del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.
Lunes 15 de junio
Bélgica vs. Egipto — 16:00 hs (Lumen Field, Seattle)
Irán vs. Nueva Zelanda — 22:00 hs (SoFi Stadium, Los Ángeles)
Domingo 21 de junio
Bélgica vs. Irán — 16:00 hs (SoFi Stadium, Los Ángeles)
Nueva Zelanda vs. Egipto — 22:00 hs (BC Place, Vancouver)
Sábado 27 de junio
Egipto vs. Irán — 00:00 hs (Lumen Field, Seattle)
Nueva Zelanda vs. Bélgica — 00:00 hs (BC Place, Vancouver)
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