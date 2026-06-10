Grupo G del Mundial 2026: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda

La generación dorada belga inicia este lunes su último Mundial contra los egipcios, mientras que el equipo de Tim Payne se medirá contra los iraníes por la primera jornada.

Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda integran el Grupo G del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.