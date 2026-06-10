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Grupo E del Mundial 2026: Alemania se lo dio vuelta a Costa de Marfil y se metió en 16avos

Alemania venció 2 a 1 a Costa de Marfil, llegó a seis puntos y clasificará a la próxima ronda. En un rato se miden Ecuador y Curazao.

Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao integran el Grupo E del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.

Fecha 1

Alemania 7-1 Curazao

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Costa de Marfil 1-0 Ecuador

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Fecha 2 – Sábado 20 de junio

Alemania 2-1 Costa de Marfil

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Ecuador vs. Curazao — 21:00 hs (Kansas City)

Fecha 3 – Jueves 25 de junio

Ecuador vs. Alemania — 17:00 hs (Nueva York/Nueva Jersey)

Curazao vs. Costa de Marfil — 17:00 hs (Filadelfia)

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