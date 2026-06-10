Grupo E del Mundial 2026: Alemania se lo dio vuelta a Costa de Marfil y se metió en 16avos

Alemania venció 2 a 1 a Costa de Marfil, llegó a seis puntos y clasificará a la próxima ronda. En un rato se miden Ecuador y Curazao.
Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao integran el Grupo E del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.
Ecuador vs. Curazao — 21:00 hs (Kansas City)
Ecuador vs. Alemania — 17:00 hs (Nueva York/Nueva Jersey)
Curazao vs. Costa de Marfil — 17:00 hs (Filadelfia)
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