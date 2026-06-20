Alemania se lo dio vuelta a Costa de Marfil y clasificó a 16avos de final del Mundial

El país teutón venció 2 a 1 al combinado africano con un doblete de Deniz Undav en el BMO Field de Toronto. Con poco le alcanzó para ganar y avanzar de ronda.

Alemania le dio vuelta el partido a Costa de Marfil, se impuso 2 a 1 en el BMO Field de Toronto y clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026. Deniz Undav ingresó durante el complemento y con un doblete salvó a su país de la derrota con el bravo combinado africano.