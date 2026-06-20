Mundial 2026: Países Bajos goleó 5-1 a Suecia y lidera el Grupo F

Países Bajos cerró una actuación contundente en Houston con una goleada ante Suecia por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026, mostrando superioridad en todas las líneas y alta eficacia ofensiva.
Países Bajos venció con autoridad a Suecia por 5-1 en el NRG Stadium de Houston, en un partido que dominó desde el inicio y resolvió con una gran eficacia ofensiva. Brian Brobbey abrió el marcador con un doblete (5’ y 15’), mientras que Cody Gakpo también firmó dos goles para estirar la diferencia y encaminar la goleada neerlandesa. En el complemento, Antony Elanga descontó para Suecia tras una jugada individual, pero Crysencio Summerville cerró el resultado con el 5-1 definitivo para sellar una actuación sólida del conjunto de Ronald Koeman.
Países Bajos mostró desde el arranque una superioridad clara en Houston, imponiendo condiciones a través de la posesión, la presión alta y una circulación de balón que desarticuló rápidamente el bloque sueco. El equipo de Ronald Koeman no tardó en reflejar esa diferencia en el marcador y construyó una victoria que nunca pareció estar en discusión.
El primer golpe llegó a los 5 minutos, cuando Brian Brobbey conectó un centro preciso de Cody Gakpo y definió dentro del área chica para establecer el 1-0. Ese tanto marcó el desarrollo del encuentro, ya que obligó a Suecia a adelantar líneas sin poder sostener la presión sobre el mediocampo neerlandés.
A los 15 minutos, Países Bajos volvió a lastimar con una jugada idéntica: Denzel Dumfries desbordó por derecha y envió un centro rasante que encontró nuevamente a Brobbey, quien apareció en el área para marcar el 2-0 y firmar su doblete en una noche muy efectiva.
El segundo tiempo mantuvo la misma tendencia y Países Bajos volvió a golpear a los 46 minutos: otra vez Dumfries apareció por derecha y asistió a Cody Gakpo, que definió en el segundo palo para el 3-0, ampliando una diferencia ya muy difícil de revertir.
El propio Gakpo volvió a ser protagonista más adelante con una gran acción individual dentro del área que terminó en el 4-0, sellando su doblete y confirmando el dominio ofensivo neerlandés en todas las zonas del campo.
Suecia logró el descuento a través de Antony Elanga, quien ingresó en el segundo tiempo y aprovechó una jugada rápida para quedar mano a mano con el arquero y marcar el 4-1, en una de las pocas respuestas claras del conjunto europeo.
En el cierre, Países Bajos bajó el ritmo pero mantuvo el control del partido, sin sufrir sobresaltos, hasta que Crysencio Summerville apareció con un remate desde media distancia para establecer el 5-1 definitivo y cerrar una goleada contundente en Houston.
En la última fecha del Grupo F, Países Bajos enfrentará a Túnez el jueves 25/6 a las 20:00, mientras que Suecia se medirá ante Japón en simultáneo, en una jornada decisiva para definir los clasificados a la siguiente ronda del Mundial 2026.
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