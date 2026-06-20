Mundial 2026: Países Bajos goleó 5-1 a Suecia y lidera el Grupo F

Embed ¡DOBLETE DE BROBBEY! El tanque neerlandés apareció otra vez por el centro y la desvió justito para volver a marcarle a Suecia.



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/1289e81cxf — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2026

El segundo tiempo mantuvo la misma tendencia y Países Bajos volvió a golpear a los 46 minutos: otra vez Dumfries apareció por derecha y asistió a Cody Gakpo, que definió en el segundo palo para el 3-0, ampliando una diferencia ya muy difícil de revertir.

Embed ¡LOS BUSCAPIÉS, LA PESADILLA DE SUECIA! A través de esta acción, Países Bajos llegó a un nuevo gol de la mano de Cody Gakpo... ¡Cómo están los de Koeman!



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/SNipS5T36v — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2026

El propio Gakpo volvió a ser protagonista más adelante con una gran acción individual dentro del área que terminó en el 4-0, sellando su doblete y confirmando el dominio ofensivo neerlandés en todas las zonas del campo.

Embed ¡¡LA NARANJA MECÁNICA EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN!! ¡¡CODY GAKPO SELLÓ SU DOBLETE Y PUSO EL 4-0 DE PAÍSES BAJOS SOBRE SUECIA!!



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ahwJaSET7N — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2026

Suecia logró el descuento a través de Antony Elanga, quien ingresó en el segundo tiempo y aprovechó una jugada rápida para quedar mano a mano con el arquero y marcar el 4-1, en una de las pocas respuestas claras del conjunto europeo.

Embed ¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Anthony Elanga se escapó en velocidad y, con una definición hermosa, anotó el descuento de Suecia frente a Países Bajos.



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/qLA2Wzt5u6 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2026

En el cierre, Países Bajos bajó el ritmo pero mantuvo el control del partido, sin sufrir sobresaltos, hasta que Crysencio Summerville apareció con un remate desde media distancia para establecer el 5-1 definitivo y cerrar una goleada contundente en Houston.

Embed ¡TIKI-TAKA NEERLANDÉS Y GOLAZO! ¡ESPECTACULAR LO DE PAÍSES BAJOS PARA EL 5-1 SOBRE SUECIA DE LA MANO DE SUMMERVILLE!



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/gPjZe1hK2a — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2026

En la última fecha del Grupo F, Países Bajos enfrentará a Túnez el jueves 25/6 a las 20:00, mientras que Suecia se medirá ante Japón en simultáneo, en una jornada decisiva para definir los clasificados a la siguiente ronda del Mundial 2026.