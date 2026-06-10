Grupo G del Mundial 2026: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda igualados

En el marco de la primera fecha, Bélgica igualó 1 a 1 con Egipto mientras que el equipo de Tim Payne empató 2 a 2 con Irán.

Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda integran el Grupo G del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.