Grupo G del Mundial 2026: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda igualados

En el marco de la primera fecha, Bélgica igualó 1 a 1 con Egipto mientras que el equipo de Tim Payne empató 2 a 2 con Irán.
Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda integran el Grupo G del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.
Domingo 21 de junio
Bélgica vs. Irán — 16:00 hs (SoFi Stadium, Los Ángeles)
Nueva Zelanda vs. Egipto — 22:00 hs (BC Place, Vancouver)
Sábado 27 de junio
Egipto vs. Irán — 00:00 hs (Lumen Field, Seattle)
Nueva Zelanda vs. Bélgica — 00:00 hs (BC Place, Vancouver)
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