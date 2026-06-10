Grupo H del Mundial 2026: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde

España debuta con Cabo Verde y Uruguay con Arabia Saudita en la Copa del Mundo. Toda la información de la zona.

España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde integran el Grupo H del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.