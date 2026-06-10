Grupo G del Mundial 2026: Egipto puntero y el equipo de Tim Payne en el fondo

En el marco de la segunda fecha, Bélgica igualó 0 a 0 con Irán mientras que los egipcios superaron 3 a 1 a Nueva Zelanda para quedar como líder de la zona.

Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda integran el Grupo G del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.