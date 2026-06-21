Video: el blooper de Uruguay con Cabo Verde que complicó su pase a 16avos del Mundial

Fernando Muslera, hoy arquero de Estudiantes de La Plata, salió muy lejos de manera innecesaria tras un mal pase de Mathías Olivera, que derivó en el 2-2 definitivo en Miami.
Uruguay empató 2 a 2 con Cabo Verde en una floja actuación que complicó su pase a 16avos de final del Mundial 2026, dado que estará obligado a ganarle a España en la última jornada de grupo para no depender de otros resultados. La Celeste se complicó sola cuando llevaba la ventaja en el duelo con el un combinado africano.
El equipo de Marcelo Bielsa, que había comenzado perdiendo con un gol de tiro libre de Kevin Pina a los 20 minutos de juego, revirtió el duelo con goles de Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio sobre el final del primer tiempo. Los sudamericanos se fueron tranquilos al descanso tras un comienzo para el olvido con aquel susto.
Sin embargo, Uruguay le regaló el empate a Cabo Verde a los 15 minutos del complemento: Mathías Olivera se quedó corto con su pase, Fernando Muslera salió muy lejos y Hélio Varela lo dejó pintado con su control y definió con el arco vacío. Sí, a volver a remarla de atrás.
Uruguay fue por el 3-2 hasta el final pero no lo consiguió, repartió puntos y quedó sin margen de error en el Grupo H. Se medirá con España y necesitará ganarle para no depender de otros resultados para avanzar de ronda. Esta decepción se suma al 1-1 con Arabia Saudita en el estreno mundialista.
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