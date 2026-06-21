Video: el blooper de Uruguay con Cabo Verde que complicó su pase a 16avos del Mundial

Fernando Muslera, hoy arquero de Estudiantes de La Plata, salió muy lejos de manera innecesaria tras un mal pase de Mathías Olivera, que derivó en el 2-2 definitivo en Miami.

Uruguay empató 2 a 2 con Cabo Verde en una floja actuación que complicó su pase a 16avos de final del Mundial 2026, dado que estará obligado a ganarle a España en la última jornada de grupo para no depender de otros resultados. La Celeste se complicó sola cuando llevaba la ventaja en el duelo con el un combinado africano.