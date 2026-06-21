Qué necesita la Selección Argentina para clasificarse una fecha antes a 16avos

Si Argentina gana un partido más (y pierde o empata el otro): se clasificará

Si vence a Austria o a Jordania, llegará como mínimo a los seis puntos y tendrá prácticamente asegurado un lugar en los 16avos de final. De hecho, si Argentina derrota a Austria y, además, Argelia y Jordania empatan, la Albiceleste asegurará matemáticamente su presencia en los 16avos de final con una jornada de anticipación.

Si Argentina empata los dos partidos: acariciará la clasificación

Dos empates dejarían a la Albiceleste con cinco puntos al término de la fase de grupos. Históricamente, esa cosecha alcanza para avanzar sin mayores inconvenientes y, salvo una combinación muy improbable, debería ser suficiente para meterse entre los 32 mejores del torneo.

Si Argentina empata y pierde: probable clasificación, con la diferencia de gol como clave

Finalizará la fase de grupos con cuatro unidades. Esa cifra suele ser suficiente para avanzar en torneos con mejores terceros y, además, la diferencia de gol construida en el debut puede resultar decisiva. Si es segundo del Grupo J, jugará contra el primero del H. Si queda tercero, puede cruzarse a los líderes del Grupo B, D, G, L o K

Si Argentina pierde los dos partidos: casi afuera, dependerá de una combinación de resultados

En ese caso, la Albiceleste terminará con tres puntos y deberá esperar otros resultados para intentar ingresar como uno de los ocho mejores terceros. La clasificación seguiría siendo posible, aunque considerablemente compleja.