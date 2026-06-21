Qué necesita la Selección Argentina para clasificarse una fecha antes a 16avos

Luego del triunfo 3 a 0 contra Argelia, el equipo que dirige Lionel Scaloni enfrentará este lunes a Austria. Cómo es el panorama en su objetivo de sellar el pasaporte a la próxima fase del Mundial 2026.
La victoria contundente frente a Argelia posicionó a la Selección Argentina en lo más alto del Grupo J del Mundial 2026. Con tres puntos y una diferencia de gol de +3, espera por Austria, que también suma tres unidades tras derrotar a Jordania por 3-1, aunque ocupa el segundo lugar por tener una menor cantidad de goles a favor (+2).
El equipo dirigido por Lionel Scaloni quedó bien posicionado en la pelea por la clasificación a los dieciseisavos de final. A esa instancia accederán los dos mejores equipos de cada grupo y los ocho terceros con mejor rendimiento. Repasá cómo continúa el panorama y qué precisa la Selección para asegurar su lugar en la próxima fase.
Si Argentina gana los dos partidos restantes: se clasificará
En este caso, con puntaje ideal, quedará en los más alto del Grupo J y se asegurará enfrentar al segundo del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
Si Argentina gana un partido más (y pierde o empata el otro): se clasificará
Si vence a Austria o a Jordania, llegará como mínimo a los seis puntos y tendrá prácticamente asegurado un lugar en los 16avos de final. De hecho, si Argentina derrota a Austria y, además, Argelia y Jordania empatan, la Albiceleste asegurará matemáticamente su presencia en los 16avos de final con una jornada de anticipación.
Si Argentina empata los dos partidos: acariciará la clasificación
Dos empates dejarían a la Albiceleste con cinco puntos al término de la fase de grupos. Históricamente, esa cosecha alcanza para avanzar sin mayores inconvenientes y, salvo una combinación muy improbable, debería ser suficiente para meterse entre los 32 mejores del torneo.
Si Argentina empata y pierde: probable clasificación, con la diferencia de gol como clave
Finalizará la fase de grupos con cuatro unidades. Esa cifra suele ser suficiente para avanzar en torneos con mejores terceros y, además, la diferencia de gol construida en el debut puede resultar decisiva. Si es segundo del Grupo J, jugará contra el primero del H. Si queda tercero, puede cruzarse a los líderes del Grupo B, D, G, L o K
Si Argentina pierde los dos partidos: casi afuera, dependerá de una combinación de resultados
En ese caso, la Albiceleste terminará con tres puntos y deberá esperar otros resultados para intentar ingresar como uno de los ocho mejores terceros. La clasificación seguiría siendo posible, aunque considerablemente compleja.
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