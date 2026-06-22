No alcanzó la asistencia de Tim Payne: Nueva Zelanda perdió con el Egipto de Salah

Nueva Zelanda abrió el marcador a los 15 minutos de juego tras un córner ejecutado con mucha precisión por el futbolista famoso y un cabezazo de Finn Surman. Sí, el futbolista extranjero que generó una revolución de amor en Argentina tras la movida del creador de contenidos Scarso demostró su talento tras confirmarse su pase a Olimpia de Paraguay para después de la máxima cita.