El país oceánico comenzó ganando con un gol tras un córner ejecutado por el famoso futbolista, pero los egipcios se terminaron imponiendo 3 a 1 en Vancouver y lograron su primer triunfo en un Mundial.
Histórico: Egipto logró su primer triunfo mundialista con una impresionante remontada a Nueva Zelanda, que comenzó ganando con un gol con asistencia de Tim Payne. De esta manera, los egipcios quedaron primeros en el Grupo G y el país oceánico en el fondo en una zona muy pareja.
Nueva Zelanda abrió el marcador a los 15 minutos de juego tras un córner ejecutado con mucha precisión por el futbolista famoso y un cabezazo de Finn Surman. Sí, el futbolista extranjero que generó una revolución de amor en Argentina tras la movida del creador de contenidos Scarso demostró su talento tras confirmarse su pase a Olimpia de Paraguay para después de la máxima cita.
Nueva Zelanda jugó un gran primer tiempo pero regaló todo el complemento donde fue una sombra, sin lograr atacar y con una gran debilidad en defensa. Egipto aprovechó, le clavó tres tantos y terminó haciendo historia, logrando su primer triunfo mundialista.
Mostafa Ziko puso el 1-1
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