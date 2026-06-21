Uruguay complicado: empató con Cabo Verde y buscará la clasificación contra España

Uruguay fue y fue por el triunfo de manera desesperada pero no tuvo precisión de cara al arco rival y Cabo Verde también tuvo algunas contras donde pudo lograr la victoria. Cabo Verde demostró en este partido que es más que Vozinha (figura indiscutida contra España), que tiene un equipo con mucho atrevimiento y que puede ser una muralla en defensa más allá de su guardameta.

España lidera el Grupo H con 4 puntos, Uruguay y Cabo Verde le siguen con 2 y Arabia Saudita finaliza con 1. En la última jornada, España y Uruguay se medirán por un lado sumado a que chocarán Cabo Verde y Arabia. Un grupo muy parejo en el que puede pasar cualquier cosa.

El resumen del partido