Uruguay complicado: empató con Cabo Verde y buscará la clasificación contra España

Tras igualar 1 a 1 con Arabia Saudita, la Celeste tampoco pudo con el sorprendente combinado africano al empatar 2 a 2 en Miami y llegará necesitado al duelo con los españoles.
Uruguay no pudo con Cabo Verde, empató 2 a 2 en Miami y buscará la clasificación contra España en un panorama complicado en el Grupo H del Mundial 2026. La Celeste, que venía de también repartir puntos con Arabia Saudita, tuvo otra floja actuación y se jugará su continuidad contra los españoles.
Kevin Pina abrió el marcador a los 20 minutos de juego con un golazo de tiro libre por su distancia cuando no pasaba nada en el encuentro en Miami. Uruguay respondió al golpazo con dominio del balón y varios remates pero desviados sin exigir a Vozinha durante muchos minutos.
Sin embargo, la Celeste, que no parecía encontrar los caminos, golpeó por duplicado en el final del primer tiempo para ir con tranquilidad al descanso. Maximiliano Araújo, a los 44' en el reloj, se tiró de palomita para impactar el balón con el arco vacío tras un remate que pegó en el palo y dejó afuera de escena a Vozinha. Y, a los 50' de esta etapa, Agustín Canobbio empujó el balón en el área tras un centro y un cabezazo de un compañero.
Pero, Cabo Verde encontró la igualdad gracias a un blooper de Uruguay con Mathías Olivera y Fernando Muslera como protagonistas. El defensor dio un muy mal pase atrás y el arquero salió muy lejos, de manera innecesaria, en la búsqueda de corregir. El desenlace fue con Hélio Varela llegando antes del arquero y solamente empujando el balón hacía la red del arco uruguayo.
Uruguay fue y fue por el triunfo de manera desesperada pero no tuvo precisión de cara al arco rival y Cabo Verde también tuvo algunas contras donde pudo lograr la victoria. Cabo Verde demostró en este partido que es más que Vozinha (figura indiscutida contra España), que tiene un equipo con mucho atrevimiento y que puede ser una muralla en defensa más allá de su guardameta.
España lidera el Grupo H con 4 puntos, Uruguay y Cabo Verde le siguen con 2 y Arabia Saudita finaliza con 1. En la última jornada, España y Uruguay se medirán por un lado sumado a que chocarán Cabo Verde y Arabia. Un grupo muy parejo en el que puede pasar cualquier cosa.
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