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Grupo H del Mundial 2026: España eliminó a Uruguay y Cabo Verde hizo historia

España venció 1 a 0 a los dirigidos por Marcelo Bielsa que se quedaron afuera del Mundial. Cabo Verde empató sin goles con Arabia Saudita, clasificó segundo y será el rival de Argentina.

España le ganó 1 a 0 a Uruguay en la tercera y última fecha del grupo H y se quedó con el primer puesto de la zona con 7 puntos mientras que su rival fue eliminado. Por su parte, Cabo Verde hizo historia al lograr la clasificación en segundo lugar tras el empate 0 a 0 con Arabia Saudita y enfrentará a la Argentina el próximo viernes en Miami.

Fecha 1

España 0 Cabo Verde 0

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Arabia Saudita 1-1 Uruguay

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Fecha 2

España 4-0 Arabia Saudita

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Uruguay 2-2 Cabo Verde

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Fecha 3

Uruguay 0-1 España

Embed - MUSLERA SE COMIÓ EL GOL Y ESPAÑA LE GANA A URUGUAY POR 1-0

Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita

Embed - CABO VERDE CLASIFICÓ Y JUGARÁ ANTE ARGENTINA | Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita | RESUMEN | M64

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