Grupo H del Mundial 2026: España eliminó a Uruguay y Cabo Verde hizo historia

España venció 1 a 0 a los dirigidos por Marcelo Bielsa que se quedaron afuera del Mundial. Cabo Verde empató sin goles con Arabia Saudita, clasificó segundo y será el rival de Argentina.

España le ganó 1 a 0 a Uruguay en la tercera y última fecha del grupo H y se quedó con el primer puesto de la zona con 7 puntos mientras que su rival fue eliminado. Por su parte, Cabo Verde hizo historia al lograr la clasificación en segundo lugar tras el empate 0 a 0 con Arabia Saudita y enfrentará a la Argentina el próximo viernes en Miami.