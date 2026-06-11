Grupo I del Mundial 2026: Francia clasificó primero y Noruega Segundo

Francia goleó a Noruega 4 a 1 con tres goles de Dembele mientras que Senegal aplastó 5 a 0 a Irak y aspira a clasificar a 16avos como uno de los mejores terceros.
Francia goleó 4 a 1 a Noruega con un hat-trick de Ousmane Dembélé y, en Boston, aseguró el primer puesto del grupo I del Mundial 2026.
A falta de confirmación, el rival del seleccionado francés en dieciseisavos de final será Suecia, mientras que los noruegos, que pasaron como escoltas, chocarán con Costa de Marfil.
Por su parte, Senegal terminó tercero tras golear a Irak por 5 a 0 y aún aspira a meterse entre los mejores terceros.
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