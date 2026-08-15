Jadson Viera será el nuevo DT de Independiente

El entrenador brasileño nacionalizado uruguayo, de 45 años, reemplazará a Gustavo Quinteros y tendrá contrato hasta diciembre.
Jadson Viera será el nuevo entrenador de Independiente. La dirigencia decidió avanzar por el técnico de 45 años para reemplazar a Gustavo Quinteros, aunque no debutará el próximo lunes ante Lanús: observará el partido desde afuera y Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, responsables de la Reserva, estarán al frente del equipo de manera interina.
El acuerdo tendrá una particularidad debido al año electoral que atraviesa Independiente. El contrato será por un año, pero incluirá una cláusula que permitirá rescindirlo en diciembre si cambia la conducción del club después de las elecciones y las nuevas autoridades consideran que Viera no forma parte de su proyecto deportivo.
La decisión busca evitar que la actual Comisión Directiva comprometa económicamente a una futura gestión y, al mismo tiempo, le permitirá al entrenador trabajar durante estos meses en la reconstrucción de un equipo golpeado por la eliminación 4-0 ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina y la posterior salida de Quinteros.
Jadson Viera Castro Gonçalves nació el 4 de agosto de 1981 en Santana do Livramento, Brasil, una ciudad ubicada en la frontera con Uruguay, país cuya nacionalidad también posee. Como futbolista se desempeñó como defensor central y tuvo una etapa en el fútbol argentino entre 2007 y 2010, cuando jugó en Lanús y fue parte del plantel campeón del Torneo Apertura 2007.
Después pasó por Danubio, Atlante de México, Vasco da Gama, Nacional y Rentistas. Una vez retirado, comenzó su carrera como entrenador como ayudante de Alexander “Cacique” Medina en Nacional y posteriormente lo acompañó en Talleres, Internacional de Porto Alegre y Vélez. En el conjunto de Liniers formó parte del cuerpo técnico que llegó a las semifinales de la Copa Libertadores 2022.
Su primera experiencia como entrenador principal fue en Boston River, a finales de 2023. En 2024 consiguió el tercer puesto de la tabla anual, la mejor campaña histórica del club hasta ese momento, y logró la clasificación a la Copa Libertadores. En total dirigió 89 partidos, con 39 triunfos, 21 empates y 29 derrotas.
Durante 2025 llevó a Boston River hasta la tercera fase de la Libertadores, luego de eliminar a Ñublense. Tras quedar eliminado ante Bahía, disputó la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En ese torneo enfrentó por primera vez a Independiente: perdió 2-1 en Avellaneda y luego cayó 5-1 en Montevideo, en un grupo que terminó liderando el equipo argentino.
Su trabajo llevó a Nacional a contratarlo en octubre de 2025, cuando quedaban dos fechas para finalizar el Torneo Clausura. Viera empató ambos encuentros, aseguró la Tabla Anual y luego disputó las finales del Campeonato Uruguayo ante Peñarol. Después del 2-2 en el Campeón del Siglo, Nacional ganó 1-0 en el Gran Parque Central y se consagró campeón con Viera apenas cuatro partidos después de asumir.
Sin embargo, su ciclo en Nacional terminó pocos meses más tarde. El entrenador permaneció 144 días y dirigió 12 partidos oficiales, con cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Dejó el cargo en marzo de 2026, luego de un comienzo irregular y de dos derrotas ante Peñarol, por la Supercopa y el Torneo Apertura.
Desde el punto de vista futbolístico, Viera se caracteriza por buscar equipos protagonistas, con presión organizada y posesión de pelota. En sus últimos trabajos utilizó variantes del 4-3-3 y el 4-2-3-1. Independiente apuesta así por un entrenador joven, con dos experiencias como técnico principal, pero con un título uruguayo, recorrido internacional y conocimiento previo del fútbol argentino.
El lunes comenzará a observar a su nuevo equipo desde afuera frente a Lanús, mientras Matheu y Tuzzio estarán en el banco. Después llegará su turno: Jadson Viera asumirá la conducción de Independiente con el objetivo de reconstruir al equipo y dejar atrás la crisis que provocó el final anticipado del ciclo de Quinteros.
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