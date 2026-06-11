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Grupo I del Mundial 2026: Francia, Senegal, Noruega e Irak

Francia debuta con Senegal y Noruega con Irak en la Copa del Mundo en una zona que promete muchos partidazos.

Francia, Senegal, Noruega e Irak integran el Grupo I del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.

Fecha 1

Martes 16 de junio

Francia vs. Senegal — 16:00 hs (Estadio Nueva York/Nueva Jersey)

Irak vs. Noruega — 19:00 hs (Estadio Boston)

Fecha 2

Lunes 22 de junio

Francia vs. Irak — 18:00 hs (Estadio Filadelfia)

Noruega vs. Senegal — 21:00 hs (Estadio Nueva York/Nueva Jersey)

Fecha 3

Viernes 26 de junio

Noruega vs. Francia — 16:00 hs (Estadio Boston)

Senegal vs. Irak — 16:00 hs (Estadio Toronto)

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