Grupo I del Mundial 2026: Francia, Senegal, Noruega e Irak

Francia debuta con Senegal y Noruega con Irak en la Copa del Mundo en una zona que promete muchos partidazos.

Francia, Senegal, Noruega e Irak integran el Grupo I del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.