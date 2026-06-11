Grupo I del Mundial 2026: Francia, Senegal, Noruega e Irak

Francia debuta con Senegal y Noruega con Irak en la Copa del Mundo en una zona que promete muchos partidazos.
Francia, Senegal, Noruega e Irak integran el Grupo I del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.
Martes 16 de junio
Francia vs. Senegal — 16:00 hs (Estadio Nueva York/Nueva Jersey)
Irak vs. Noruega — 19:00 hs (Estadio Boston)
Lunes 22 de junio
Francia vs. Irak — 18:00 hs (Estadio Filadelfia)
Noruega vs. Senegal — 21:00 hs (Estadio Nueva York/Nueva Jersey)
Viernes 26 de junio
Noruega vs. Francia — 16:00 hs (Estadio Boston)
Senegal vs. Irak — 16:00 hs (Estadio Toronto)
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