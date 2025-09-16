Guillermo Barros Schelotto, con la frente alta: "Soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno"

"El partido hasta la expulsión de Magallán lo manejábamos bien, teníamos la pelota, jugamos en campo de Racing y tuvimos dos situaciones, dos con Santos. Se veía tendencia a favor. La expulsión cambió el juego, se emparejó... Pero el partido estuvo dividido, nunca nos sentimos superados con ese hombre de menos. Tuvimos actitud", destacó el DT.

"Salvo el gol, no nos llegaron claramente, y nosotros tuvimos la posibilidad de empatar y el VAR no lo cobró. Peleamos y el equipo estuvo a la altura, fue parejo con uno menos", afirmó el entrenador, quien dejó en claro sobre la definición en el Cilindro de Avellaneda: "La serie está abierta, somos un equipo con pretensiones, más allá de la obligación de ganar. Tenemos virtudes como creer en un triunfo, más si jugamos once contra once".

"Voy a poner 11 jugadores y un equipo que salga a ganar a través del juego y no reaccionar ante una situación... Son once contra once, a Racing se le fueron jugadores como Quintero y Salas, pero es un equipo que está ahí. Será parejo, la diferencia será solo un gol", comentó Guillermo, quien se refirió a Magallán y la consulta sobre si tuvieron una charla.

"Lo conozco a Magallán desde hace mucho tiempo. No quiero dar una opinión particular por la expulsión, pero entiendo que fue una situación deportiva, no hubo exageración. No creo que sea algo para charlar", respondió el técnico, quien se notó fuerte y confiado en dar vuelta la serie.

"Se jugó más de una hora con diez y fuimos superiores a Racing en la tenencia. Eso ilusiona para la revancha. La gente despidió al equipo con que 'en la cancha de Racing hay que ganar', y así vamos a jugar. La gente fue la primera en dar el paso para delante para ganar el martes, estamos preparados para ir a ganar. Hay un rival que respetamos, un técnico que tiene trayectoria y ganó algo internacional hace poco. Confiamos en nuestras armas para poder ganar, la gente animó al grupo y vamos a dejar todo", aseguró.

Y una vez finalizada la conferencia de prensa sentenció con una frase fiel a su estilo y con una sonrisa: "Soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno". De esta manera, el entrenador, citando "El Martín Fierro" escrito por José Hernández, avisó que será una guerra en el Cilindro.