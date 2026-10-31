El posible once de River para enfrentar a Boca, por ahora sin Aníbal Moreno

El mediocampista continúa con dolor lumbar y tiene pocas chances de jugar en la Bombonera. Lucas Silva se perfila para reemplazarlo, mientras que Ponzio prepara otros dos cambios en defensa.
River ultima detalles para visitar a Boca este domingo 1° de noviembre, en una nueva edición del Superclásico. A un día del encuentro, Leonardo Ponzio tendría casi definida la formación titular, pero aún deberá esperar por la evolución física de Aníbal Moreno, que sigue con dolor lumbar y tiene pocas chances de estar desde el inicio.
Ante este panorama, Lucas Silva se perfila para ocupar el lugar del mediocampista central. El juvenil, de 19 años, sería el reemplazante natural de Moreno, que arrastra molestias por una discopatía lumbar y no pudo completar el partido frente a Racing. El cuerpo técnico lo esperará hasta último momento, pero, si recibe el alta, podría integrar el banco de suplentes.
La ausencia de Fausto Vera, que se recupera de un desgarro, reduce las alternativas para el mediocampo. Por eso, Ponzio apostaría por Silva, que tiene nueve partidos en Primera División y afrontaría su primer Superclásico en la Bombonera.
Además del cambio obligado en la mitad de la cancha, el entrenador interino realizaría otras dos modificaciones en la defensa. Lucas Martínez Quarta volverá a la zaga central después de cumplir la suspensión por acumulación de amarillas y ocupará el lugar de Lautaro Rivero.
Por su parte, Marcos Acuña recuperó su lugar entre los titulares tras superar un traumatismo en el empeine izquierdo. El Huevo ingresará por Francisco Ortega y se ubicará sobre el lateral izquierdo, mientras que Gonzalo Montiel continuará por la derecha.
En el mediocampo, Silva estaría acompañado por Tobías Andrada y Tomás Galván, mientras que Thiago Almada se movería unos metros más adelante, como enlace entre los volantes y los delanteros.
En ataque, Ponzio mantendría a Ángel Correa y Lucas Beltrán. El exAtlético de Madrid lleva cuatro goles en 15 partidos desde su llegada al club, mientras que el delantero le ganaría la pulseada a Sebastián Driussi para integrar la dupla ofensiva.
De esta manera, River tendría tres variantes respecto del equipo que viene de vencer a Racing. La última práctica de este sábado en el Monumental terminará de despejar las dudas antes del compromiso más esperado del fútbol argentino.
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.
El Superclásico se disputará este domingo, desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium y TNT Sports.
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