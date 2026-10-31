El posible once de River para enfrentar a Boca, por ahora sin Aníbal Moreno

Por su parte, Marcos Acuña recuperó su lugar entre los titulares tras superar un traumatismo en el empeine izquierdo. El Huevo ingresará por Francisco Ortega y se ubicará sobre el lateral izquierdo, mientras que Gonzalo Montiel continuará por la derecha.

En el mediocampo, Silva estaría acompañado por Tobías Andrada y Tomás Galván, mientras que Thiago Almada se movería unos metros más adelante, como enlace entre los volantes y los delanteros.

Lucas Silva se perfila para ser titular contra Boca.

En ataque, Ponzio mantendría a Ángel Correa y Lucas Beltrán. El exAtlético de Madrid lleva cuatro goles en 15 partidos desde su llegada al club, mientras que el delantero le ganaría la pulseada a Sebastián Driussi para integrar la dupla ofensiva.

De esta manera, River tendría tres variantes respecto del equipo que viene de vencer a Racing. La última práctica de este sábado en el Monumental terminará de despejar las dudas antes del compromiso más esperado del fútbol argentino.

La probable formación de River ante Boca

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

El Superclásico se disputará este domingo, desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium y TNT Sports.