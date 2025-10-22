Champions League: triunfo del Real Madrid de Mastantuono y goleadas de Bayern Múnich y Chelsea

El equipo de Xabi Alonso fue claramente superior a la Vecchia Signora pero le faltó precisión para llevar esa diferencia en el campo en el marcador. Jude Bellingham, a los 12 minutos del complemento, marcó el gol del triunfo captando un balón que dio en un palo, tras una espectacular jugada individual (volviendo loco a los defensores rivales) y remate de Vini.

Por su parte, Bayern Múnich resolvió demasiado rápido el encuentro con el conjunto belga, poniéndose 3 a 0 arriba promediando el primer tiempo. El conjunto alemán golpeó con los tantos de Lennart Karl (a los 5'), Harry Kane (14') y Luis Díaz (34'), concluyendo la historia con el grito de Nicolás Jackson (34' del complemento).

image

Chelsea, con un tanto de Enzo Fernández de penal, cumplió el objetivo con un 5 a 1 a Ajax. Marc Guiu, Moisés Caicedo, Estevao y Tyrique George anotaron los otros tantos del partido. Wout Weghorst, el neerlandés "bobo" de Messi en el Mundial de Qatar, le hizo el penal al campeón del mundo y sufrió un gran corte en la cabeza.

Tras tres jornadas de la fase regular, hay cinco líderes con puntaje ideal en la Champions League: PSG, Bayern Múnich, Inter, Arsenal y Real Madrid sumaron los 9 puntos en juego. Borussia Dortmund y Manchester City están escoltas con siete unidades y con Newcastle, el equipo con seis con mejor diferencia de gol, completan los ocho que están clasificando a octavos de final del certamen.

Cabe recordar que la fase regular consta de ocho jornadas, la disputan 36 equipos y clasifican los primeros ocho a octavos de final, los siguientes ocho a playoff (una especie de 16avos) y los restantes quedarán eliminados de la competencia internacional.