El insólito gol de Caracas que eliminó a Racing de la Sudamericana y debió ser anulado

La falta es clarísima, pero el árbitro Jhon Ospina no la observó y el VAR de manera increíble no lo llamó para revisar la jugada. Por otro lado, Tagliamonte protestó muy poco y el cuerpo técnico también como si no hubiera observado la situación. El arbitraje del colombiano fue muy malo: también le dio un penal, que Maravilla Martínez transformó en el 2-1 parcial, que no era bajo ningún aspecto y para colmo fue después de observar la situación en el VAR.