El insólito gol de Caracas que eliminó a Racing de la Sudamericana y debió ser anulado

Matías Tagliamonte, arquero de La Academia, falló en su intento de sacar el balón por encima del travesaño y derivó en el 2 a 2 fatal en el Cilindro. Hubo una clara falta sobre el arquero.
Racing, que estaba obligado a ganar, empató 2 a 2 con Caracas en un Cilindro de Avellaneda a puertas cerradas por sanción de Conmebol y quedó eliminado de la Copa Sudamericana en fase de grupos y hasta en la quinta jornada, por lo que llegará a la última sin posibilidades de acceder a la próxima instancia. Y, el gol de Caracas del empate final, fue tan insólito como injusta su convalidación dado que hubo una clara falta del equipo atacante.
Tras un córner y un cabezazo a su ubicación, Matías Tagliamonte, arquero de Racing frente a la suspensión de Facundo Cambeses, no pudo despejar el balón por encima del travesaño en parte por darle mal al balón y en parte por una falta que recibió de Adrián Fernández. Y el balón terminó en su arco...
Tagliamonte le dio muy recto al balón hacía arriba como un golpe de vóley, después no lo pudo manotear porque dio tres veces en el travesaño y, cuando estaba por bajar de arriba del arco, Adrián Fernández lo empujó estando él en el aire y después de cabeza terminó asistiendo a Irving Gudiño, que empujó el balón para el 2-2 final.
La falta es clarísima, pero el árbitro Jhon Ospina no la observó y el VAR de manera increíble no lo llamó para revisar la jugada. Por otro lado, Tagliamonte protestó muy poco y el cuerpo técnico también como si no hubiera observado la situación. El arbitraje del colombiano fue muy malo: también le dio un penal, que Maravilla Martínez transformó en el 2-1 parcial, que no era bajo ningún aspecto y para colmo fue después de observar la situación en el VAR.
Con este empate, Racing quedó eliminado del Grupo E de la Copa Sudamericana: está tercero con 5 puntos y ya no podrá alcanzar a Botafogo (13) y al propio Caracas (9) con una sola jornada restante. De esta manera, deberá enfocarse en el plano local en lo que queda del año.
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