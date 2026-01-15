Los jugadores festejaron con armas y el club debió publicar un comunicado en sus redes

La institución difundió un comunicado oficial para aclarar que las armas que aparecen en la imagen eran de juguete y que todo ocurrió durante un festejo privado. Desde el club remarcaron que no hubo mala intención ni intención de promover la violencia, y señalaron que el plantel ya está enfocado en la final que disputará el próximo domingo contra Talleres de Perico.

El comunicado oficial de Tucumán Central

tucumán central El comunicado de Tucumán Central tras la foto difundida, luego del triunfo en el Regional Amateur.

Uno de los jugadores que aparece en la imagen, el arquero suplente Néstor Tonini, también dio su versión y buscó bajar el tono de la controversia. Explicó que se trataba de pistolas que disparan balines de plástico y que formaban parte de una broma entre compañeros, en un clima distendido por la clasificación lograda.

Más allá del episodio extradeportivo, el equipo atraviesa un momento clave en lo futbolístico. Tucumán Central viene de lograr una clasificación histórica a la final del Torneo Regional Federal Amateur tras vencer 2-1 como visitante a Boroquímica de Salta bajo una intensa lluvia. El certamen es la cuarta categoría del fútbol argentino, reúne a más de 300 clubes de ligas regionales y entrega cuatro ascensos al Torneo Federal A, la antesala de la Primera Nacional.

En medio de este contexto, Tucumán Central deberá enfrentar a Talleres de Perico, que viene de eliminar a Atlético San Pedro, en la definición de la Región Norte. La serie se jugará a ida y vuelta, con el primer partido en Villa Alem y la revancha en Jujuy, el ganador se quedará con la región que agrupa a clubes de Tucumán, Salta y Jujuy y seguirá soñando con el ascenso.