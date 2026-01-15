Enzo Fernández, en la mira de PSG y Real Madrid

Según informó el medio francés L’Équipe, el primer interesado es Paris Saint-Germain. El club parisino analiza seriamente su nombre como parte del proyecto de renovación del mediocampo con la mira puesta en la temporada 2026/27. Tras conquistar la Champions League 2024/25 con una histórica goleada 5-0 sobre el Inter, el PSG apunta a sostener su dominio con futbolistas de jerarquía probada, y Enzo encaja en ese perfil por presente y proyección.

El respaldo económico de los capitales qataríes le permite al PSG moverse con una fuerza difícil de igualar, no es casualidad que por París hayan pasado figuras como Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé y Ángel Di María, además de nombres históricos como Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovicy David Beckham. En ese contexto, el mediocampista argentino aparece como una pieza ideal para darle equilibrio, ritmo y personalidad al equipo.

Sin embargo, el club francés no está solo en la carrera: Real Madrid también sigue de cerca la situación de Enzo Fernández. En plena etapa de reconfiguración tras el final del ciclo de Carlo Ancelotti y el breve paso de Xabi Alonso, la Casa Blanca busca reforzar una zona sensible del equipo. Allí, el argentino surge como una opción natural para ordenar el mediocampo y asumir liderazgo.

Más allá del interés concreto de PSG y Real Madrid, no será sencillo ficharlo. El pase de Enzo fue adquirido por el Chelsea a cambio de 121 millones de euros y tiene contrato hasta mediados de 2032, luego de haber llegado a comienzos de 2023, pocos meses después de su paso por Benfica y de consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022. Esa situación le da una posición fuerte al club londinense en cualquier negociación, mientras el jugador sigue enfocado en el presente, aunque su futuro ya vuelve a estar bajo la lupa de los gigantes de Europa.