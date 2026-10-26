Harry Kane ganó el Balón de Oro en una gala en Londres sin la presencia de Messi

Balón de Oro femenino: Alexia Putellas (Barcelona/London City - España)

Mejor equipo masculino: París Saint-Germain (Francia)

Mejor equipo femenino: Barcelona (España)

Mejor entrenador del fútbol masculino: Luis de la Fuente (Selección de España - España)

Mejor entrenador del fútbol femenino: Pere Romeu (Barcelona - España)

Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona - España)

Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona - España)

Trofeo Yashin masculino: Unai Simón (Athletic Club - España)

Trofeo Yashin femenino: Cata Coll (Barcelona - España)

Trofeo Gerd Müller masculino: Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra)

Trofeo Gerd Müller femenino: Charlyn Corral (Pachuca - México)

Premio Sócrates: Bukayo Saka/BigShoe (Arsenal - Inglaterra)