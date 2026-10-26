Harry Kane ganó el Balón de Oro en una gala en Londres sin la presencia de Messi

El delantero inglés del Bayern Múnich se quedó con el máximo galardón individual y postergó el sueño de Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Leo quedó quinto en la votación.
Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 en la 70° edición de la entrega que premia al mejor futbolista de la temporada. El delantero inglés del Bayern Múnich se quedó con el máximo galardón individual y postergó el sueño de Kylian Mbappé y Lamine Yamal en una gala que tuvo lugar en el Teatro London Palladium de Londres y no contó con la presencia de Lionel Messi, quien quedó quinto en la votación.
Kane se quedó con la prestigiosa distinción individual por primera vez en su carrera, en la que tuvo que luchar muchísimo para conquistar títulos y premios individuales. En esta temporada, el delantero llegó a las semifinales de la Copa del Mundo con Inglaterra, lideró al Bayern Múnich en los títulos de la Bundesliga, la Pokal (Copa) y la Supercopa de Alemania y recibió el Trofeo Gerd Müller por ser el máximo goleador de la temporada con 73 goles.
Por su parte, Messi quedó quinto a las puertas de conquistar su novena distinción. Lautaro Martínez finalizó en el 22° puesto de la clasificación masculina y Emiliano Dibu Martínez fue nominado en el Trofeo Yasin al mejor arquero del año, el cual quedó en manos del español Unai Simón.
Balón de Oro masculino: Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra)
Balón de Oro femenino: Alexia Putellas (Barcelona/London City - España)
Mejor equipo masculino: París Saint-Germain (Francia)
Mejor equipo femenino: Barcelona (España)
Mejor entrenador del fútbol masculino: Luis de la Fuente (Selección de España - España)
Mejor entrenador del fútbol femenino: Pere Romeu (Barcelona - España)
Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona - España)
Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona - España)
Trofeo Yashin masculino: Unai Simón (Athletic Club - España)
Trofeo Yashin femenino: Cata Coll (Barcelona - España)
Trofeo Gerd Müller masculino: Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra)
Trofeo Gerd Müller femenino: Charlyn Corral (Pachuca - México)
Premio Sócrates: Bukayo Saka/BigShoe (Arsenal - Inglaterra)
comentar