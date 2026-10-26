Se viene un nuevo ganador del Balón de Oro: a qué hora se entrega, dónde verlo y quiénes son los candidatos

Por otro lado, en otra terna, el Dibu (Aston Villa/Chelsea) regresa a la candidatura por el mejor arquero del año, trofeo que cual supo levantar en 2023 y 2024, siendo el primero en conseguirlo dos veces. La expectativa no es alta ya que tiene mucha competencia: Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue una de las sensaciones del Mundial.

Cómo se elige al ganador del Balón de Oro 2026

Vota un jurado de 100 periodistas, uno por cada uno de los 100 países mejor ubicados en el ranking FIFA masculino. Cada uno realiza su top 10 y le asignará 15 puntos al primero y 1 al décimo. El criterio de evaluación parte del rendimiento individual y el carácter decisivo, luego los logros colectivos y, por último, la clase y el juego limpio.

Todos los trofeos que se entregan en la gala del Balón de Oro 2026

Además de la estrella principal, se otorga el Balón de Oro femenino, Joven Talento, Arquero/a, Entrenador/a, Equipo del Año, Delantero/a y el Premio Sócrates.