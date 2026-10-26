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Se viene un nuevo ganador del Balón de Oro: a qué hora se entrega, dónde verlo y quiénes son los candidatos

En la tarde de Argentina y la noche de Londres, donde se celebrará el evento por primer vez, se galardonará al mejor futbolista. Lionel Messi, Lautaro Martínez y Emiliano Martínez (Premio Yashin) son lo argentinos que compiten en la lista.

Un nuevo jugador será galardonado como el mejor del mundo en la gala del Balón de Oro. El premio individual más prestigioso del fútbol tendrá su gala este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre, en Londres, donde se celebrará por primera vez -y fuera de Francia después de 69 ediciones- en homenaje al inglés Stanley Matthews, el primer ganador en 1956.

Este trofeo, organizado por France Football y la UEFA, dará inicio a las 17 horas de Argentina (20 horas de Londres) para dar expectativa a los 30 nominados que desean llevárselo a sus vitrinas. Los representantes nacionales son Lionel Messi, quien no estará físicamente en la gala, Lautaro Martínez y Emiliano Martínez (Trofeo Yashin).

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El Balón de Oro celebra su Aniversario número 70, en Londres.

El Balón de Oro celebra su Aniversario número 70, en Londres.


Los 30 nominados al Balón de Oro masculino 2026

  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
  • Luis Díaz (Bayern de Múnich)
  • Bruno Fernandes (Manchester United)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
  • Harry Kane (Bayern de Múnich)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Sadio Mané (Al-Nassr)
  • Marquinhos (Paris Saint-Germain)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milán)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • João Neves (Paris Saint-Germain)
  • Michael Olise (Bayern de Múnich)
  • Willian Pacho (Paris Saint-Germain)
  • Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Rodri (Manchester City / Barcelona)
  • Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)
  • William Saliba (Arsenal)
  • Ferran Torres (Barcelona / Paris Saint-Germain)
  • Dayot Upamecano (Bayern de Múnich)
  • Vinícius Júnior (Real Madrid)
  • Vitinha (Paris Saint-Germain)

Pese a que no estará en la gala, Leo es uno de los grandes candidatos -aunque no el único y tiene mucha competencia- para seguir llenando su palmarés individual con lo que sería el ¡noveno! balón y extender aún más su título como el máximo ganador

Entre los que ya ganaron el premio en las últimas ediciones, también están Rodri (2024) y Ousmane Dembélé (2025). El nueve de la Selección Argentina vuelve a aparece por su temporada en el Inter, con la Serie A y la Copa Italia, y por el subcampeonato mundial de la Selección.

Por otro lado, en otra terna, el Dibu (Aston Villa/Chelsea) regresa a la candidatura por el mejor arquero del año, trofeo que cual supo levantar en 2023 y 2024, siendo el primero en conseguirlo dos veces. La expectativa no es alta ya que tiene mucha competencia: Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue una de las sensaciones del Mundial.

Cómo se elige al ganador del Balón de Oro 2026

Vota un jurado de 100 periodistas, uno por cada uno de los 100 países mejor ubicados en el ranking FIFA masculino. Cada uno realiza su top 10 y le asignará 15 puntos al primero y 1 al décimo. El criterio de evaluación parte del rendimiento individual y el carácter decisivo, luego los logros colectivos y, por último, la clase y el juego limpio.

Todos los trofeos que se entregan en la gala del Balón de Oro 2026

Además de la estrella principal, se otorga el Balón de Oro femenino, Joven Talento, Arquero/a, Entrenador/a, Equipo del Año, Delantero/a y el Premio Sócrates.

  • Entrenador del Año: Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany y Luis Enrique.
  • Equipo del Año (masculino): Arsenal, Bayern Múnich, Bodø/Glimt, Flamengo y PSG.
  • Joven Talento: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Warren Zaïre-Emery y Yan Diomandé, entre otros siete candidatos.

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