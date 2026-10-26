Sorpresa: Marcelo Moretti le inició un juicio a San Lorenzo por casi 300.000 dólares

Por su parte, el club todavía no había recibido una notificación oficial de la demanda, aunque esperaba que llegara en las próximas horas. Dentro de la institución consideran que esta presentación podría ser la primera de otras acciones judiciales impulsadas por Moretti por deudas relacionadas con préstamos.

El nuevo conflicto se suma a los distintos problemas económicos e institucionales que atravesó San Lorenzo durante la gestión del expresidente, marcada por diversas polémicas. Ahora, la dirigencia deberá conocer los detalles formales de la demanda y determinar los pasos a seguir frente al reclamo.