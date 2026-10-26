Sorpresa: Marcelo Moretti le inició un juicio a San Lorenzo por casi 300.000 dólares

El expresidente del Ciclón presentó en la justicia un reclamo contra el Ciclón para recibir la devolución de un supuesto préstamo suyo a la institución en su gestión.
Sorpresa: Marcelo Moretti, expresidente de San Lorenzo, inició un juicio ejecutivo contra el club para reclamar el pago de una deuda de 270 mil dólares, vinculada a un préstamo realizado durante su gestión. La presentación judicial representa un nuevo frente económico para la institución de Boedo.
El reclamo corresponde a un contrato de mutuo, una figura legal mediante la cual una persona presta dinero a otra con el compromiso de que sea devuelto. Según trascendió, el monto reclamado incluye los intereses y los costos correspondientes a la operación.
A diferencia de un juicio ordinario, el proceso ejecutivo busca agilizar el cobro de una deuda respaldada por documentación que acredita la obligación. Por eso, el procedimiento no tiene como objetivo inicial discutir la existencia del compromiso, sino avanzar con su cumplimiento.
Desde el entorno de Moretti sostienen que, una vez que cobre el dinero, el exdirigente tiene previsto donarlo a San Lorenzo para financiar obras en las divisiones inferiores. Sin embargo, por el momento se trata de una intención que deberá concretarse una vez resuelto el reclamo judicial.
Por su parte, el club todavía no había recibido una notificación oficial de la demanda, aunque esperaba que llegara en las próximas horas. Dentro de la institución consideran que esta presentación podría ser la primera de otras acciones judiciales impulsadas por Moretti por deudas relacionadas con préstamos.
El nuevo conflicto se suma a los distintos problemas económicos e institucionales que atravesó San Lorenzo durante la gestión del expresidente, marcada por diversas polémicas. Ahora, la dirigencia deberá conocer los detalles formales de la demanda y determinar los pasos a seguir frente al reclamo.
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