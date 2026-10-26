Boca le regaló una camiseta a Leo en medio de la Messi Cup en Miami

El encuentro también tuvo un condimento especial por la presencia de Messi, quien sigue de cerca el torneo que lleva su nombre y reúne a varios de los clubes más importantes del fútbol internacional. Además, el rosarino había participado de la presentación de la competencia, en la que les dejó un mensaje a los jóvenes futbolistas.

No es la primera vez que Messi y Giunta coinciden en un evento relacionado con Boca. Ambos estuvieron presentes en la despedida de Juan Román Riquelme, realizada el 25 de junio de 2023 en la Bombonera, una jornada que reunió a distintas figuras del fútbol argentino.

La Messi Cup 2026 se disputa entre el 25 de octubre y el 1° de noviembre y cuenta con la participación de 16 equipos de nueve países. Boca integra el Grupo D junto con Manchester City, Flamengo y Cornellà, y buscará cerrar la fase inicial ante el conjunto brasileño para avanzar a los cuartos de final de la Copa de Oro.