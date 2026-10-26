Boca le regaló una camiseta a Leo en medio de la Messi Cup en Miami

El Xeneize, representado por Blas Giunta, le entregó una camiseta azul y oro especial al astro rosarino, con su nombre y el número que lo identificó siempre.
Lionel Messi recibió un regalo especial de Boca durante su presencia en la Messi Cup, el torneo internacional Sub 16 que inventó el año pasado y actualmente se disputa en Miami. El astro argentino se llevó una camiseta azul y oro con su apellido y el número 10 en la espalda, en una imagen que no tardó en llamar la atención de los hinchas xeneizes.
El encargado de entregarle la indumentaria fue Blas Giunta, histórico referente del club y actual coordinador de las Inferiores. Ambos posaron juntos con la camiseta en la previa del encuentro entre Boca y la UE Cornellà, equipo español del que Messi es accionista.
La Pulga estuvo presente en el partido, que terminó con victoria por 3-1 para el conjunto de la Ribera. De esta manera, los juveniles del Xeneize consiguieron su segundo triunfo consecutivo en el certamen, luego de haber debutado con una contundente victoria por 3-0 frente al Manchester City.
El encuentro también tuvo un condimento especial por la presencia de Messi, quien sigue de cerca el torneo que lleva su nombre y reúne a varios de los clubes más importantes del fútbol internacional. Además, el rosarino había participado de la presentación de la competencia, en la que les dejó un mensaje a los jóvenes futbolistas.
No es la primera vez que Messi y Giunta coinciden en un evento relacionado con Boca. Ambos estuvieron presentes en la despedida de Juan Román Riquelme, realizada el 25 de junio de 2023 en la Bombonera, una jornada que reunió a distintas figuras del fútbol argentino.
La Messi Cup 2026 se disputa entre el 25 de octubre y el 1° de noviembre y cuenta con la participación de 16 equipos de nueve países. Boca integra el Grupo D junto con Manchester City, Flamengo y Cornellà, y buscará cerrar la fase inicial ante el conjunto brasileño para avanzar a los cuartos de final de la Copa de Oro.
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