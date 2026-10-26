¿Adiós a las zonas? La AFA evalúa un cambio drástico en el fútbol de Primera División

Cabe recordar que River e Independiente no se enfrentaron en este 2026 (salvo que haya un encuentro en playoffs) y Boca no jugó contra el descendido Estudiantes de Río Cuarto por tampoco compartir zona. Y así hay otros cruces que no se están dado aunque compartan la categoría.

Después, el resto se mantendría: dos descensos (uno por tabla anual, el otro por promedios) y la misma tabla de 30 fechas para la confección de la clasificación a copas internacionales. Además, el trofeo de Campeones (ganador de Apertura vs. Clausura), la Supercopa Argentina (ganador de la Copa Argentina vs. Trofeo de Campeones), Supercopa Internacional (ganador de tabla anual vs. Trofeo de Campeones) y la Recopa de Campeones (ganador de Trofeo de Campeones, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional).