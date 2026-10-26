¿Adiós a las zonas? La AFA evalúa un cambio drástico en el fútbol de Primera División

El Comité Ejecutivo tratará este jueves la posibilidad de que vuelvan a jugar todos contra todos en 2027 manteniendo los playoffs con un novedoso formato.
La Asociación del Fútbol Argentino evalúa un cambio drástico en la Primera División para 2027: la eliminación las zonas y la vuelta de todos contra todos pero con la permanencia de los playoffs. La posible modificación podría ser confirmada este jueves, día en el que será tratada en la reunión de Comité Ejecutivo. Hace unos pocos días, anunciaron la vuelta de los promociones en las categorías del Ascenso.
Después de dos temporadas de Apertura y Clausura con dos zonas de 15 equipos y los playoffs, este 2027 podría volver a darse que todos vuelvan a jugar contra todos, tal como ocurrió por última vez en 2024 cuando 28 equipos, con una liga profesional de 27 fechas ganada por Vélez. Anteriormente, en ese mismo año, se había jugado la Copa de la Liga con dos zonas y luego cruces de eliminación directa que terminó levantando Estudiantes.
La idea es que todos jueguen contra todos a lo largo de 30 fechas (29 partidos para cada uno, con uno extra contra el clásico natural o asignado) con un parate. En la primera parte del año, los 16 mejores de la tabla única jugarían playoffs (sin ocho por zona, eliminadas) para definir al campeón del Apertura.
Luego, el torneo de 30 fechas continuaría hasta completar las jornadas restantes (15 y 15 por semestre) y a fin de año habría otra instancia de playoffs (nuevamente con los 16 mejores de la tabla) para definir al campeón del Clausura. Además, se mantendría el campeón por tabla anual, que ahora sí jugaría contra todos por lo explicado anteriormente.
Cabe recordar que River e Independiente no se enfrentaron en este 2026 (salvo que haya un encuentro en playoffs) y Boca no jugó contra el descendido Estudiantes de Río Cuarto por tampoco compartir zona. Y así hay otros cruces que no se están dado aunque compartan la categoría.
Después, el resto se mantendría: dos descensos (uno por tabla anual, el otro por promedios) y la misma tabla de 30 fechas para la confección de la clasificación a copas internacionales. Además, el trofeo de Campeones (ganador de Apertura vs. Clausura), la Supercopa Argentina (ganador de la Copa Argentina vs. Trofeo de Campeones), Supercopa Internacional (ganador de tabla anual vs. Trofeo de Campeones) y la Recopa de Campeones (ganador de Trofeo de Campeones, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional).
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