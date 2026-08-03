"Hay balas para todos": las amenazas de los hinchas de All Boys contra dirigentes y jugadores

El Albo atraviesa un difícil momento en la temporada, en la que quedó a dos puestos del descenso, e integrantes de la barra brava hicieron notar su presencia para intimidar a los protagonistas.
All Boys atraviesa una de sus peores campañas de los últimos años. Como si retrocediera en el tiempo, volvió a bajar el rendimiento que parecía haber mejorado en 2024, cuando llegó hasta los cuartos de final del Reducido, y ahora se hace cuesta abajo. Todos los caminos lo conducen a repetir una floja campaña en 2025, cuando quedó afuera de la clasificación y una vez más el sueño por el Ascenso fue arrebatado. Ahora, marcha decimoquinto en su zona, a tan solo un punto de diferencia con los puestos de descenso, y los hinchas del club hicieron notar su bronca con repudiables amenazas.
La bronca viene desde el inicio del campeonato. Otras vez, el equipo no levanta cabeza y el descenso empieza a ser una posibilidad. En 23 fechas, el Albo ganó solo cuatro partidos, se salvó con once empates y cayó en ocho ocasiones. Los números no dan y lo condenaron a ocupar uno de los últimos lugares: 15° de 18° en la zona A.
Los dos que están en el área roja son Acassuso, en el puesto 18° con 21 puntos, y Central Norte, en el 17° con 22. Es decir, la pelea es bastante cercana y no se trata de una gran diferencia con los dos que ya están descendiendo. Una tímida mejoría de los peores puede oscurecer el gris momento de All Boys, que hasta ahora cosecha ¡23! unidades. Sí, solo uno más.
Es casi un mano a mano por no bajar a la Primera B. En el tembloroso lugar 16° se encuentra Chaco For Ever, con los mismos puntos, partidos ganados, empatados y perdidos que Central Norte, pero se salva por la diferencia de gol.
Esta riña se desató luego de la derrota que sufrió el equipo anoche. Fue 2-0 ante Deportivo Madryn en Chubut, en una jornada que les quitó la posibilidad de acomodarse mejor en la mitad de tabla. No así, le dieron la chance al Aurinegro de meterse en el octavo y último puesto de clasificación al Reducido.
Por la noche, aparecieron pintadas intimidantes en las inmediaciones del estadio de All Boys con mensajes dirigidos al plantel, cuerpo técnico y dirigentes. Si bien no es una noticia estrafalaria en el mundo del fútbol argentino, y menos al tratarse del Ascenso, no deja de ser preocupante y aterrador, no solo por sus vidas sino también por las de sus familiares.
Algunos de los mensajes advierten que "hay balas para todos" y que "no se salva ninguno, van a cobrar todos". En ese grupo también están incluidos los tres refuerzos que sumó la institución para tratar de salir de la mala racha: Lucas Cano, libre desde Colón, Gabriel Ramírez, libre desde Chaco For Ever, y Ulices Delgado, cedido desde Deportivo Capiatá.
También dejaron un sugerente mensaje para Nicolás Cambiasso, ídolo y presidente de la institución hasta diciembre de 2025, a quien modificaron su nombre con el signo pesos: "CAMBIA$$O LADRÓN". Actualmente se desempeña como Secretario dentro de la Comisión Directiva de la institución.
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