"Hay balas para todos": las amenazas de los hinchas de All Boys contra dirigentes y jugadores

Las amenazas a los jugadores y dirigentes de All Boys

Esta riña se desató luego de la derrota que sufrió el equipo anoche. Fue 2-0 ante Deportivo Madryn en Chubut, en una jornada que les quitó la posibilidad de acomodarse mejor en la mitad de tabla. No así, le dieron la chance al Aurinegro de meterse en el octavo y último puesto de clasificación al Reducido.

Por la noche, aparecieron pintadas intimidantes en las inmediaciones del estadio de All Boys con mensajes dirigidos al plantel, cuerpo técnico y dirigentes. Si bien no es una noticia estrafalaria en el mundo del fútbol argentino, y menos al tratarse del Ascenso, no deja de ser preocupante y aterrador, no solo por sus vidas sino también por las de sus familiares.

Algunos de los mensajes advierten que "hay balas para todos" y que "no se salva ninguno, van a cobrar todos". En ese grupo también están incluidos los tres refuerzos que sumó la institución para tratar de salir de la mala racha: Lucas Cano, libre desde Colón, Gabriel Ramírez, libre desde Chaco For Ever, y Ulices Delgado, cedido desde Deportivo Capiatá.

También dejaron un sugerente mensaje para Nicolás Cambiasso, ídolo y presidente de la institución hasta diciembre de 2025, a quien modificaron su nombre con el signo pesos: "CAMBIA$$O LADRÓN". Actualmente se desempeña como Secretario dentro de la Comisión Directiva de la institución.