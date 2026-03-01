Frank Kudelka describió la situación de Newell's: "Estamos en el fondo del mar"

“Creía que podíamos darle una alegría a la gente y les pedimos disculpas. Todo análisis queda supeditado al resultado. Por momentos equiparamos a un equipo que viene ganando, pero ellos tuvieron eficacia y nosotros no”, explicó el DT, todavía golpeado por el desenlace del clásico.

“Es muy difícil no caerse anímicamente cuando venís de una racha tan negativa. Estamos en el fondo del mar, literal. Hay que tener las agallas para ir para arriba”. Y profundizó: “Tocamos fondo. No va a haber ninguna respuesta después de perder un clásico que convenza a alguien. Hay que tener valentía para sacar esto adelante”.

Embed "HOY ESTAMOS EN EL FONDO DEL MAR"



La palabra de Frank Darío Kudelka, luego de debutar como DT de Newell's con una durísima derrota en el Clásico de Rosario pic.twitter.com/J0d6HpzHZB — SportsCenter (@SC_ESPN) March 1, 2026

Además, Kudelka remarcó que el plan estaba claro, pero falló la ejecución: “Si concretábamos las primeras situaciones, el partido cambiaba. La idea era recuperar y atacar rápido, pero cuando lo hicimos no concretamos”. El local tuvo un muy buen arranque, pero después el visitante fue mucho mejor en el campo de juego.

Newell's ganó uno de sus últimos 18 compromisos y perdió los últimos seis clásicos con Rosario Central. Además, la situación es grave porque está peleando el descenso en la tabla de promedios y la tabla anual y, al menos por ahora, no se ve la salida de este túnel de crisis deportiva.