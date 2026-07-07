La palabra de Néstor Lorenzo tras la eliminación de Colombia: "No convertir se paga"

El entrenador argentino consideró que su equipo mereció más en el duelo de octavos de final con Suiza pero la falta de contundencia los llevó a los penales donde fueron vencidos.
Colombia fue superior a Suiza pero no tuvo efectividad, empató 0 a 0 en los 120 minutos y cayó por penales en Vancouver y se despidió en octavos de final en un Mundial que había despertado mucha ilusión con su fútbol y rendimiento. Tras el encuentro, el entrenador Néstor Lorenzo explicó la eliminación en conferencia de prensa.
El entrenador argentino fue categórico con respecto a qué le faltó al equipo para ganarle a Suiza antes de ir a los penales: "Sin duda que hacer gol". Además, describió el desarrollo del encuentro como "bastante cerrado, muy táctico, muy parejo", aunque sostuvo que sus dirigidos hicieron lo suficiente para quedarse con la victoria en los 90 minutos.
Sobre la falta de contundencia del equipo, el entrenador analizó: "No convertir se paga". Y luego respaldó a sus atacantes al recordar que son futbolistas con capacidad goleadora en sus respectivos clubes y cerró el tema con otra definición: "No hay nada que reprochar. Simplemente que a veces entra y a veces no".
Ante las consultas por las oportunidades desperdiciadas por Luis Díaz y Luis Suárez, el entrenador evitó responsabilizar a futbolistas puntuales. Prefirió valorar el funcionamiento colectivo y recordó que el equipo ya había atravesado rachas similares antes de los compromisos frente a Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias.
"A mí me interesa que el equipo juegue bien, que genere opciones", afirmó el entrenador. En ese sentido, destacó que Colombia produjo 17 remates al arco, una cifra que, a su entender, refleja la intención ofensiva mostrada durante el partido contra los suizos.
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