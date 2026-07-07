La palabra de Néstor Lorenzo tras la eliminación de Colombia: "No convertir se paga"

Ante las consultas por las oportunidades desperdiciadas por Luis Díaz y Luis Suárez, el entrenador evitó responsabilizar a futbolistas puntuales. Prefirió valorar el funcionamiento colectivo y recordó que el equipo ya había atravesado rachas similares antes de los compromisos frente a Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias.

"A mí me interesa que el equipo juegue bien, que genere opciones", afirmó el entrenador. En ese sentido, destacó que Colombia produjo 17 remates al arco, una cifra que, a su entender, refleja la intención ofensiva mostrada durante el partido contra los suizos.