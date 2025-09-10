Fútbol |

Histórico: Bolivia le ganó a Brasil y clasificó al repechaje del Mundial 2026

La Verde venció 1 a 0 al flamante equipo de Carlo Ancelotti en La Paz con un tanto de Miguel Terceros de penal y se ilusiona con jugar la cita mundialista después de 32 años.

Histórico: Bolivia le ganó a Brasil y clasificó al repechaje del Mundial 2026. La Verde venció 1 a 0 al flamante equipo de Carlo Ancelotti en La Paz con un tanto de Miguel Terceros de penal, el estadio entero se emocionó con un triunfo para la historia y hay ilusión en el país con jugar la cita mundialista después de 32 años.

Bolivia fue muy superior a Brasil en su casa y se llevó un triunfo muy merecido que, con la derrota de Venezuela por 6 a 3 con Colombia, le permitió sacar el boleto al Repechaje. Los números hablan por sí solo: 23 remates de los bolivianos (¡10 al arco!) y diez de los brasileros (con solo tres al arco).

Bolivia participó de solo tres ediciones del Mundial: 1930, 1950 y 1994. Ahora, después de mucho tiempo, se ilusiona con volver a jugarlo en la edición de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. El repechaje será especial: un mini torneo con seis selecciones de las que dos obtendrán el pasaje a la fase de grupos del gran evento.

Por otro lado, más allá de la derrota de Argentina con Ecuador y el mencionado duelo entre Colombia y Venezuela, Paraguay venció 1 a 0 a Perú con un gol de Matías Galarza (jugador de River) y Chile y Uruguay igualaron sin goles en la noche de este martes. De esta manera, los guaraní, clasificados al Mundial, terminaron con una sonrisa su participación en las Eliminatorias Sudamericanas mientras que La Roja, última en la tabla, ni siquiera pudo despedirse con un triunfo.

Argentina (38 puntos), Ecuador (29), Colombia (28), Uruguay (28), Brasil (28) y Paraguay (28) clasificaron directamente al Mundial 2026. Bolivia (20) irá al repechaje y se quedaron sin nada Venezuela (18), Perú (12) y Chile (11), quienes se perdieron Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora la edición de 2026...

