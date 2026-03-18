Histórico: Lionel Messi llegó a los 900 goles oficiales en su carrera

Con la camiseta del Inter Miami, Leo le anotó a Nashville en el estadio Fort Lauderlale en un encuentro por los octavos de final vuelta de la Concacaf Champions y logró un nuevo hito como futbolista.
Histórico: Lionel Messi llegó a los 900 goles en su carrera. Con la camiseta del Inter Miami, Leo le anotó a Nashville en el estadio Fort Lauderlale en un encuentro por los octavos de final vuelta de la Concacaf Champions (fue empate 1 a 1 y su equipo quedó afuera por gol de visitante) y logró un nuevo hito como futbolista.
A los siete minutos de juego, el capitán de la Selección Argentina recibió el balón dentro del área, se perfiló para su zurda de oro y sacó un remate cruzado para gritar con todas sus fuerzas. El festejo de gol no fue solo por la ventaja en el partido (1-0) y en la serie (habían igualado 0 a 0 en la ida), sino también por haber llegado a un número increíble de festejos.
El estadio estalló con él porque también supo que estaba presenciando un momento para la historia del fútbol: Leo, un de los mejores deportistas que hayan existido, llegó a 900 gritos repartidos entre el Barcelona, el PSG, la Selección Argentina y ahora el Inter Miami en un logro que deja en evidencia su increíble constancia a lo largo de los años.
Cabe recordar que el rosarino es el máximo goleador de la historia del Barcelona (672 goles) y de la Selección Argentina (115 y contando) por mucho margen con respecto a César Rodríguez (230) y Gabriel Batistuta (54) respectivamente. Además, la Pulga anotó 81 tantos con la camiseta de Inter Miami y 32 con París Saint Germain para llegar a los 900 gritos.
Messi es el segundo futbolista con más goles en la historia del deporte, solo por detrás de Cristiano Ronaldo, quien tiene 965 festejos. Cabe recordar que el portugués inició su carrera en el año 2002 y el argentino en 2004, teniendo el primero más partidos en su haber y estando lejos de los números de asistencias del rosarino.
Leo, que en junio cumplirá 39 años, tiene ganas de seguir disfrutando del fútbol y por ende con su talento lo más probable es que marque muchos goles más. El tiempo dirá con cuantos festejos concluirá su carrera brillante en la que se ganó el amor, admiración y respeto de todos.
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