Histórico: Lionel Messi llegó a los 900 goles oficiales en su carrera

Messi es el segundo futbolista con más goles en la historia del deporte, solo por detrás de Cristiano Ronaldo, quien tiene 965 festejos. Cabe recordar que el portugués inició su carrera en el año 2002 y el argentino en 2004, teniendo el primero más partidos en su haber y estando lejos de los números de asistencias del rosarino.

Leo, que en junio cumplirá 39 años, tiene ganas de seguir disfrutando del fútbol y por ende con su talento lo más probable es que marque muchos goles más. El tiempo dirá con cuantos festejos concluirá su carrera brillante en la que se ganó el amor, admiración y respeto de todos.