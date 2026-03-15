Joan Laporta fue reelecto como presidente de Barcelona y Messi no podrá volver al club

Tras conocerse los resultados, Laporta se mostró eufórico y prometió un periodo dorado: "Se vienen los mejores años de nuestra vida". El empresario aseguró: "Este resultado es contundente y nos da mucha fuerza, nos da tanta fuerza que nos hará imparables. Seguiremos defendiendo al Barça contra todo y contra todos. Serán años apasionantes y serán los mejores de nuestra vida".

Con su triunfo, es casi imposible que Messi vuelva a Barcelona: tendría 44 años cuando Laporta termine su mandato. Sí, el barcelonismo votó a favor de que Leo no regrese a la institución, quizás priorizando el ciclo de Flick y queriendo quedarse con el pasado histórico y no querer opacarlo con una vuelta aunque Messi brille en la Selección.