Joan Laporta fue reelecto como presidente de Barcelona y Messi no podrá volver al club

Con el 68,18% de los votos, el empresario y abogado le ganó a Víctor Font y tendrá su tercer mandato en el Blaugrana hasta 2031.
Joan Laporta fue reelecto como presidente de Barcelona hasta 2031 después de que salió a la luz de que en 2023 le habría bajado el pulgar a la vuelta de Lionel Messi al club cuando Xavi -entrenador por ese entonces y quién reveló la situación- y la leyenda argentina habían acordado y tenían el permiso de la Liga por el fair play financiero.
Joan Laporta obtuvo el68% de los votos, superado con creces el 29.78% conseguido por Víctor Font. El pequeño porcentaje restante fueron para los votos en blanco e impugnados. De esta manera, Laporta tendrá su tercer mandato en el Blaugrana: tras presidir al Barça entre 2003 y 2010, en 2021 volvió para vivir un segundo ciclo que se alargará hasta 2031.
La tristeza de Leo al irse de Barcelona bajo su presidencia.
Según los datos oficiales proporcionados por el club, 48,480 entre socios y socias han acudido a las urnas, lo que significa un 42.34% del censo total (114,504). A pesar de que durante la jornada los datos parciales prometían datos históricos, la participación definitiva es la más baja en unas elecciones del Barcelona desde 1997.
Tras conocerse los resultados, Laporta se mostró eufórico y prometió un periodo dorado: "Se vienen los mejores años de nuestra vida". El empresario aseguró: "Este resultado es contundente y nos da mucha fuerza, nos da tanta fuerza que nos hará imparables. Seguiremos defendiendo al Barça contra todo y contra todos. Serán años apasionantes y serán los mejores de nuestra vida".
Con su triunfo, es casi imposible que Messi vuelva a Barcelona: tendría 44 años cuando Laporta termine su mandato. Sí, el barcelonismo votó a favor de que Leo no regrese a la institución, quizás priorizando el ciclo de Flick y queriendo quedarse con el pasado histórico y no querer opacarlo con una vuelta aunque Messi brille en la Selección.
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