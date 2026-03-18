Sorteo de la Libertadores y Sudamericana: hora, TV y los bombos con los equipos argentinos

Bombo 2: Lanús, Libertad, Estudiantes LP, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro, Universitario.

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Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira, Cusco FC.

Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona SC, Sporting Cristal, Tolima, Independiente Medellín.

Bombos de la Copa Sudamericana

Bombo 1: River Plate, Racing, Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio, Santos, Olimpia, América de Cali.

Bombo 2: San Lorenzo, Tigre, Bragantino, Vasco da Gama, Millonarios, Palestino, Caracas, Cienciano.

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Bombo 3: Audax Italiano, Independiente Petrolero, Blooming, Boston River, Deportivo Cuenca, Montevideo City Torque, Puerto Cabello, Macará.

Bombo 4: Barracas Central, Deportivo Riestra, Juventud de Las Piedras, Recoleta, Botafogo, Carabobo, O’Higgins, Alianza Atlético.

El sorteo definirá los ocho grupos de cuatro equipos en cada torneo con la regla de que no podrá haber equipos del mismo país en la misma zona, salvo que alguno provenga de fases previas. La fase de grupos comenzará en abril y tendrá un calendario más corto de lo habitual debido al Mundial 2026.

La ceremonia empezará a las 20.00 en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; a las 19.00 en Bolivia y Venezuela; a las 18.00 en Perú, Ecuador y Colombia; a las 17.00 en México y a las 15.00 en la costa oeste de Estados Unidos. Desde entonces, los clubes conocerán el camino que deberán recorrer en busca de la Gloria Eterna y la Gran Conquista.