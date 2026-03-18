Los 900 de Lionel Messi: el detalle de todos sus goles entre clubes y la Selección

PSG: 32 goles en 66 partidos

Inter Miami: 81 goles en 95 partidos

Selección Argentina: 115 goles en 196 partidos

Total: 900 goles en 1145 partidos (promedio: 0,78)

Entre sus temporadas más impresionantes aparece la 2011/12, cuando convirtió 82 goles entre club y Selección, el mejor registro anual de su carrera. A lo largo de más de 20 años también superó varias veces la barrera de los 50 tantos en una misma temporada, sosteniendo números extraordinarios tanto en torneos locales como en competiciones internacionales del máximo rendimiento.

El gol 900 de Messi en su carrera

Embed ¡900 veces Lionel Messi! pic.twitter.com/3oLNdqxLno — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

Sus goles se reparten en casi todas las competencias posibles: es el máximo goleador histórico de La Liga con 474, suma más de 100 en Champions League, convirtió en Mundiales, Copas América, Eliminatorias, ligas europeas y torneos en Estados Unidos. Además, firmó 178 dobletes, 60 hat-tricks, seis partidos con cuatro goles y dos encuentros en los que marcó cinco tantos.

El primer gol oficial de Messi como profesional llegó el 1° de mayo de 2005 con la camiseta del FC Barcelona ante el Albacete por La Liga, con una sutil definición por encima del arquero tras asistencia de Ronaldinho. Entre sus mejores goles suelen destacarse el maradoniano ante el Getafe CF en la Copa del Rey 2007, el tanto en donde se mostró imparable frente al Athletic Club en la final del mismo certamen del 2015 y el icónico zurdazo al ángulo contra el Real Madrid en la Champions League 2011.

En cuanto a la construcción de su impactante cifra goleadora, Messi los ha marcado principalmente con su pierna izquierda, a través de jugadas individuales, definiciones dentro del área, tiros libres directos y penales, consolidándose como uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol.