Los 900 de Lionel Messi: el detalle de todos sus goles entre clubes y la Selección

El capitán argentino alcanzó una nueva marca histórica tras convertir con Inter Miami en la Concachampions. Repasamos sus números por equipo, por temporada y las estadísticas más impactantes de su carrera.
Lionel Messi volvió a hacer historia: llegó a los 900 goles oficiales como profesional tras convertir con Inter Miami ante Nashville, por la vuelta de los octavos de final de la Concachampions (su equipo quedó eliminado por el 1-1 y el peso del gol de visitante). A los siete minutos, recibió dentro del área, se acomodó para su zurda y definió cruzado para marcar el 1 a 0 y alcanzar una cifra que vuelve a confirmar su lugar entre los mejores futbolistas de todos los tiempos.
El tanto no solo abrió el partido, sino que también desató el festejo en Fort Lauderdale, donde el público entendió que estaba presenciando otro momento histórico. El gol número 900 se suma a una carrera extraordinaria que incluye conquistas con Barcelona, PSG, Inter Miami y la Selección Argentina, con una regularidad goleadora durante más de dos décadas.
La mayor parte de sus goles los convirtió con la camiseta del Barcelona, aunque también logró varios festejos en cada equipo en el que jugó en su brillante carrera:
Barcelona: 672 goles en 778 partidos
PSG: 32 goles en 66 partidos
Inter Miami: 81 goles en 95 partidos
Selección Argentina: 115 goles en 196 partidos
Total: 900 goles en 1145 partidos (promedio: 0,78)
Entre sus temporadas más impresionantes aparece la 2011/12, cuando convirtió 82 goles entre club y Selección, el mejor registro anual de su carrera. A lo largo de más de 20 años también superó varias veces la barrera de los 50 tantos en una misma temporada, sosteniendo números extraordinarios tanto en torneos locales como en competiciones internacionales del máximo rendimiento.
Sus goles se reparten en casi todas las competencias posibles: es el máximo goleador histórico de La Liga con 474, suma más de 100 en Champions League, convirtió en Mundiales, Copas América, Eliminatorias, ligas europeas y torneos en Estados Unidos. Además, firmó 178 dobletes, 60 hat-tricks, seis partidos con cuatro goles y dos encuentros en los que marcó cinco tantos.
El primer gol oficial de Messi como profesional llegó el 1° de mayo de 2005 con la camiseta del FC Barcelona ante el Albacete por La Liga, con una sutil definición por encima del arquero tras asistencia de Ronaldinho. Entre sus mejores goles suelen destacarse el maradoniano ante el Getafe CF en la Copa del Rey 2007, el tanto en donde se mostró imparable frente al Athletic Club en la final del mismo certamen del 2015 y el icónico zurdazo al ángulo contra el Real Madrid en la Champions League 2011.
En cuanto a la construcción de su impactante cifra goleadora, Messi los ha marcado principalmente con su pierna izquierda, a través de jugadas individuales, definiciones dentro del área, tiros libres directos y penales, consolidándose como uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol.
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