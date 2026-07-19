Leo salió de arranque en el partido decisivo con España al igual que con Alemania y Francia en Brasil 2014 y Qatar 2022 respectivamente y logró algo inédito en la historia del certamen.
Histórico: Messi es el primer futbolista en jugar tres finales de Mundial como titular. Leo salió de arranque en el partido decisivo con España al igual que con Alemania y Francia en Brasil 2014 y Qatar 2022 respectivamente y logró algo inédito en la historia del certamen.
Con tres finales, Messi igualó el récord de Cafú, pero con el detalle que él fue titular en todas, a diferencia del brasilero. Claro, el ex lateral estuvo presente en las definiciones de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Sin embargo, en la primera de las tres, Cafú no fue titular frente a Italia: ingresó a los 21 minutos del primer tiempo en lugar de Jorginho. De esta manera, Messi es el primero que sale de arranque en sus tres finales.
En el caso de Messi y la Selección, las finales no fueron consecutivas, sino que hubo un intervalo de ocho años entre la de Brasil 2014, donde Argentina cayó 1-0 en tiempo suplementario ante Alemania, y la de Qatar 2022, donde los dirigidos por Lionel Scaloni lograron la tercera estrella tras vencer por penales a Francia.
Un detalle importante con respecto a Cafú: de las tres finales que disputó, Brasil se consagró en dos y perdió una. En la definición de este domingo, Leo estará ante la posibilidad de conquistar su segundo título mundial y convertirse así en el primer capitán argentino en levantar dos Copas del Mundo.
Pelé, Ronaldo Nazario, Lothar Matthäus y Pierre Littbarski están en la lista de tres finales de Mundial disputadas, pero en realidad jugaron dos, dado que en al menos una fueron parte del equipo pero no pudieron disputar el partido decisivo por el trofeo más lindo de todos.
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