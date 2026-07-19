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Histórico: Messi es el primer futbolista en jugar tres finales de Mundial como titular

Leo salió de arranque en el partido decisivo con España al igual que con Alemania y Francia en Brasil 2014 y Qatar 2022 respectivamente y logró algo inédito en la historia del certamen.

Histórico: Messi es el primer futbolista en jugar tres finales de Mundial como titular. Leo salió de arranque en el partido decisivo con España al igual que con Alemania y Francia en Brasil 2014 y Qatar 2022 respectivamente y logró algo inédito en la historia del certamen.

Con tres finales, Messi igualó el récord de Cafú, pero con el detalle que él fue titular en todas, a diferencia del brasilero. Claro, el ex lateral estuvo presente en las definiciones de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Sin embargo, en la primera de las tres, Cafú no fue titular frente a Italia: ingresó a los 21 minutos del primer tiempo en lugar de Jorginho. De esta manera, Messi es el primero que sale de arranque en sus tres finales.

En el caso de Messi y la Selección, las finales no fueron consecutivas, sino que hubo un intervalo de ocho años entre la de Brasil 2014, donde Argentina cayó 1-0 en tiempo suplementario ante Alemania, y la de Qatar 2022, donde los dirigidos por Lionel Scaloni lograron la tercera estrella tras vencer por penales a Francia.

Un detalle importante con respecto a Cafú: de las tres finales que disputó, Brasil se consagró en dos y perdió una. En la definición de este domingo, Leo estará ante la posibilidad de conquistar su segundo título mundial y convertirse así en el primer capitán argentino en levantar dos Copas del Mundo.

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