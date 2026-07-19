Histórico: Messi es el primer futbolista en jugar tres finales de Mundial como titular

Con tres finales, Messi igualó el récord de Cafú, pero con el detalle que él fue titular en todas, a diferencia del brasilero. Claro, el ex lateral estuvo presente en las definiciones de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Sin embargo, en la primera de las tres, Cafú no fue titular frente a Italia: ingresó a los 21 minutos del primer tiempo en lugar de Jorginho. De esta manera, Messi es el primero que sale de arranque en sus tres finales.