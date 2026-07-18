MetLife Stadium: cómo es la sede de la final entre la Selección y España

Con capacidad para más de 82.500 espectadores, se destaca como uno de los escenarios deportivos más imponentes de EE.UU. Cuáles son sus principales característica y por qué tiene un significado especial para la Selección.
La Selección enfrentará este domingo 19 de julio a España, a partir de las 16 hora de nuestro país, en la final del Mundial 2026. El partido se jugará en el MetLife Stadium, que durante la Copa del Mundo adoptó oficialmente el nombre de New York/New Jersey Stadium por las regulaciones comerciales de la FIFA.
Hasta ahora, este escenario fue sede de ocho partidos del certamen. Durante la primera fase recibió el empate 1 a 1 entre Brasil y Marruecos, la goleada de Suecia ante Túnez 5 a 1, las victorias de Francia contra Senegal 3 a 1, Noruega frente a Senegal 3 a 1, Ecuador sobre Alemania 2 a 1 e Inglaterra ante Panamá 2 a 0.
Ya en la ronda de eliminaciones directas, el MetLife Stadium albergó el triunfo de Francia contra Suecia 3 a 0 y la sorpresiva eliminación de Brasil, al caer 2 a 1 con Noruega.
Para la Argentina, el estadio tiene un significado especial. Allí, Lionel Messi anotó un recordado triplete ante Brasil en 2012, sufrió una derrota por penales frente a Chile en la final de la Copa América Centenario 2016, donde anunció su retiro temporal del seleccionado. En esta cancha también encontró la redención durante la Copa América 2024, cuando la Albiceleste venció a Chile y Canadá en su camino hacia el segundo título continental consecutivo.
Antes de la final del Mundial 2026, el MetLife Stadium se consolidó como uno de los escenarios deportivos más imponentes de Estados Unidos. Inaugurado en 2010 para reemplazar al histórico Giants Stadium, fue construido en el complejo Meadowlands, a unos ocho kilómetros de Manhattan, aunque desde lo administrativo pertenece al estado de Nueva Jersey.
Con capacidad para más de 82.500 espectadores, el estadio no cuenta con techo retráctil, pero sí con un moderno sistema de iluminación LED que permite modificar el aspecto de su fachada de acuerdo con cada evento. Esa combinación de tecnología, dimensiones y versatilidad lo convirtió en sede de numerosos espectáculos de alcance internacional.
El MetLife también se distingue por ser uno de los pocos estadios de la NFL que alberga a dos franquicias: los New York Giants y los New York Jets. Esa particularidad se refleja en su diseño, que fusiona elementos clásicos y contemporáneos mediante una estructura de acero, grandes superficies vidriadas y paneles de aluminio iluminados.
La obra demandó una inversión cercana a los 1.600 millones de dólares, un monto que, al momento de su inauguración, lo convirtió en el estadio más caro de Estados Unidos. Además, dispone de 218 palcos de lujo y cuatro pantallas gigantes de alta definición.
En los últimos años fue sometido a una serie de adecuaciones para cumplir con los requisitos de la FIFA. Entre las principales modificaciones se destacan la ampliación del campo de juego y la reconfiguración de sectores del anillo inferior mediante un sistema modular de butacas, con el objetivo de adaptarlo a las exigencias de las competencias internacionales.
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