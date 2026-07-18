MetLife Stadium: cómo es la sede de la final entre la Selección y España

Las principales características del MetLife Stadium

Antes de la final del Mundial 2026, el MetLife Stadium se consolidó como uno de los escenarios deportivos más imponentes de Estados Unidos. Inaugurado en 2010 para reemplazar al histórico Giants Stadium, fue construido en el complejo Meadowlands, a unos ocho kilómetros de Manhattan, aunque desde lo administrativo pertenece al estado de Nueva Jersey.

Con capacidad para más de 82.500 espectadores, el estadio no cuenta con techo retráctil, pero sí con un moderno sistema de iluminación LED que permite modificar el aspecto de su fachada de acuerdo con cada evento. Esa combinación de tecnología, dimensiones y versatilidad lo convirtió en sede de numerosos espectáculos de alcance internacional.

El MetLife también se distingue por ser uno de los pocos estadios de la NFL que alberga a dos franquicias: los New York Giants y los New York Jets. Esa particularidad se refleja en su diseño, que fusiona elementos clásicos y contemporáneos mediante una estructura de acero, grandes superficies vidriadas y paneles de aluminio iluminados.

El MetLife Stadium recibió el partido entre Francia y Senegal por la primera fase del Mundial.

La obra demandó una inversión cercana a los 1.600 millones de dólares, un monto que, al momento de su inauguración, lo convirtió en el estadio más caro de Estados Unidos. Además, dispone de 218 palcos de lujo y cuatro pantallas gigantes de alta definición.

En los últimos años fue sometido a una serie de adecuaciones para cumplir con los requisitos de la FIFA. Entre las principales modificaciones se destacan la ampliación del campo de juego y la reconfiguración de sectores del anillo inferior mediante un sistema modular de butacas, con el objetivo de adaptarlo a las exigencias de las competencias internacionales.