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Hoy arranca la fecha 14 del torneo Apertura: el cronograma de toda la fecha

Luego de una semana agitada por las copas internacionales, comienza la fecha 14 del torneo Apertura.

Comenzó esta semana la disputa de las copas Internacionales (Libertadores y Sudamericana), con la participación de varios equipos argentinos. Y hoy viernes comienza una nueva fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, con un partido único en Córdoba: Belgrano vs. Aldosivi. Esta fecha 14 se prolongará hasta próximo el lunes, y habrá partidos muy destacados, como Boca vs. Independiente, Racing vs. River y el clásico del sur, Lanús vs. Banfield.

Viernes 9 de abril

El primer partido de la fecha 14 del Apertura se llevará a cabo en Córdoba, en el Gigante de Alberdi, cuando Belgrano reciba a Aldosivi, a partir de las 21:00.

Belgrano, por su lado, viene de perder 3-0 ante River y está quinto en el Grupo B, con 19 puntos. Se enfrenta a un Aldosivi que aún no conoce la victoria en el presente torneo argentino, y que se ubica en el puesto 14, con apenas 6 puntos.

El encuentro podrá verse a través de las pantallas de TNT Sports.

ADEMÁS: Por primera vez en la historia habrá tres árbitros argentinos dirigiendo en un Mundial

Cómo sigue el cronograma de la Fecha 14

Sábado 11 de abril

  • 15.00 Deportivo Riestra – Instituto – Zona A (TNT Sports)
  • 15.30 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos – Zona B (ESPN Premium)
  • 17.15 Estudiantes – Unión – Zona A (TNT Sports)
  • 19.30 Boca – Independiente – Zona A (TNT Sports)
  • 21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central – Zona B (ESPN Premium)
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Boca recibe a Independiente en la Bombonera desde las 21.

Boca recibe a Independiente en la Bombonera desde las 21.

Domingo 12 de abril

  • 15.00 Newell’s – San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)
  • 15.00 Platense – Gimnasia (Mza.) – Zona A (TNT Sports)
  • 17.30 Atlético Tucumán – Tigre – Zona B (ESPN Premium)
  • 17.30 Huracán – Rosario Central – Zona B (TNT Sports)
  • 20.00 Racing – River – Zona B (ESPN Premium)
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River y Racing se volverán a cruzar a dos meses del duelo por Copa Argentina.

River y Racing se volverán a cruzar a dos meses del duelo por Copa Argentina.

Lunes 13 de abril

  • 16.30 Sarmiento – Gimnasia – Zona B (TNT Sports)
  • 16.30 Defensa y Justicia – Talleres – Zona A (ESPN Premium)
  • 19.00 Lanús – Banfield – Interzonal (ESPN Premium)
  • 21.30 Vélez – Central Córdoba – Zona A (TNT Sports)
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Lanús y Banfield empataron 1 a 1 en el clásico del sur.

Lanús y Banfield empataron 1 a 1 en el clásico del sur.

Recordemos que, si bien comienza la fecha 14, todos los equipos tienen solo 12 partidos disputados, porque está pendiente la fecha 9 del torneo, que no se jugó por un paro de la AFA y probablemente se juegue después de la fecha 16, la última de la fase de grupos, antes de los playoff, donde se enfrentan los mejores ocho clasificados de cada zona.

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