Hoy arranca la fecha 14 del torneo Apertura: el cronograma de toda la fecha

Cómo sigue el cronograma de la Fecha 14

Sábado 11 de abril

15.00 Deportivo Riestra – Instituto – Zona A (TNT Sports)

15.30 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos – Zona B (ESPN Premium)

17.15 Estudiantes – Unión – Zona A (TNT Sports)

19.30 Boca – Independiente – Zona A (TNT Sports)

21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central – Zona B (ESPN Premium)

Independiente-Boca.jpg Boca recibe a Independiente en la Bombonera desde las 21.

Domingo 12 de abril

15.00 Newell’s – San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)

15.00 Platense – Gimnasia (Mza.) – Zona A (TNT Sports)

17.30 Atlético Tucumán – Tigre – Zona B (ESPN Premium)

17.30 Huracán – Rosario Central – Zona B (TNT Sports)

20.00 Racing – River – Zona B (ESPN Premium)

image River y Racing se volverán a cruzar a dos meses del duelo por Copa Argentina.

Lunes 13 de abril

16.30 Sarmiento – Gimnasia – Zona B (TNT Sports)

16.30 Defensa y Justicia – Talleres – Zona A (ESPN Premium)

19.00 Lanús – Banfield – Interzonal (ESPN Premium)

21.30 Vélez – Central Córdoba – Zona A (TNT Sports)

Go7XeFWXMAAOMW0.jpg Lanús y Banfield empataron 1 a 1 en el clásico del sur.

Recordemos que, si bien comienza la fecha 14, todos los equipos tienen solo 12 partidos disputados, porque está pendiente la fecha 9 del torneo, que no se jugó por un paro de la AFA y probablemente se juegue después de la fecha 16, la última de la fase de grupos, antes de los playoff, donde se enfrentan los mejores ocho clasificados de cada zona.