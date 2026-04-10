Hoy arranca la fecha 14 del torneo Apertura: el cronograma de toda la fecha

Luego de una semana agitada por las copas internacionales, comienza la fecha 14 del torneo Apertura.
Comenzó esta semana la disputa de las copas Internacionales (Libertadores y Sudamericana), con la participación de varios equipos argentinos. Y hoy viernes comienza una nueva fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, con un partido único en Córdoba: Belgrano vs. Aldosivi. Esta fecha 14 se prolongará hasta próximo el lunes, y habrá partidos muy destacados, como Boca vs. Independiente, Racing vs. River y el clásico del sur, Lanús vs. Banfield.
El primer partido de la fecha 14 del Apertura se llevará a cabo en Córdoba, en el Gigante de Alberdi, cuando Belgrano reciba a Aldosivi, a partir de las 21:00.
Belgrano, por su lado, viene de perder 3-0 ante River y está quinto en el Grupo B, con 19 puntos. Se enfrenta a un Aldosivi que aún no conoce la victoria en el presente torneo argentino, y que se ubica en el puesto 14, con apenas 6 puntos.
El encuentro podrá verse a través de las pantallas de TNT Sports.
Sábado 11 de abril
Domingo 12 de abril
Lunes 13 de abril
Recordemos que, si bien comienza la fecha 14, todos los equipos tienen solo 12 partidos disputados, porque está pendiente la fecha 9 del torneo, que no se jugó por un paro de la AFA y probablemente se juegue después de la fecha 16, la última de la fase de grupos, antes de los playoff, donde se enfrentan los mejores ocho clasificados de cada zona.
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