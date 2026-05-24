River vs. Belgrano, el duelo del morbo en la final del Torneo Apertura: las claves de cada uno para ser campeón

Eduardo Coudet

En los cuartos contra Gimnasia, River mejoró notablemente su juego y cambió algunos murmullos y silbidos por aplausos: 2-0 con autoridad por el golazo de Sebastián Driussi y el cabezazo de Lucas Martínez Quarta. La noche en la que sacó a relucir su chapa de candidato.

Más aún brilló después del triunfazo en semifinales contra el Rosario Central de Ángel Di María, otro de los que era favoritos a dar la vuelta olímpica. Fue por 1-0, un resultado ajustado que pudo haber sido mucho más amplio. El equipo del Chacho asumió el protagonismo desde el primer minuto, pudo reponerse al penal que Jeremías Ledesma le atajó a Juanfer y golpeó en el momento justo: Facundo Colidio no falló desde los doce pasos y firmó el 1-0 definitivo.

Tapa-River1 Facundo Colidio de penal marcó el único gol del encuentro con el que River le ganó a Cemtral y es finalista del Apertura.

En la gran final de este domingo lo espera el Pirata, un equipo solidario, de planteo asfixiante, con varios hijos pródigos que volvieron para ser campeones, como Lucas Zelarayán, Franco Vázquez y Emiliano Rigoni. Terminó quinto en la Zona B con 26 puntos y debió ser visitante en un par de cruces. Más allá de haberse jugado en el Kempes, el conjunto celeste fue extranjero en su propia tierra y le ganó 1-0 el clásico a Talleres por el tacazo de Lucas Passerini y el gol de Francisco González Metilli.

El técnico Ricardo Zielinski no negocia la idea de siempre jugar con el cuchillo entre los dientes. Bien lo sabe Lisandro López, referente defensivo que se perderá este partido clave por lesión. De mitad de cancha para adelante, el Chino, el Mudo y Rigoni manejan a su gusto los ataques.

Quedó en evidencia con la victoria 2-0 sobre Unión de Santa Fe en los cuartos de final en el Gigante de Alberti por los tantos de Adrián Sánchez y Ramiro Hernandes. Ya las semifinales fueron una montaña rusa de emociones: cuando Argentinos Juniors parecía llevarse el pasaje a la final por el frentazo de Tomás Molina, apareció la punta del botín de Uvita Fernández para empardarlo todo y llevar el trámite a los penales.

Belgrano estuvo dos veces al borde de la eliminación en la tanda, pero terminó apareciendo una figura invisible: Thiago Cardozo, guardián celeste, siempre seguro, le atajó el último remate a Enzo Pérez y le dio la clasificación.

Belgrano festeja Belgrano festejó en el clásico después de 25 años.

Ambos equipos hicieron motivos suficientes para llegar a la final del Apertura, pero solo uno dará la vuelta olímpica. Córdoba será el escenario de una tarde histórica: la primera consagración del River de Coudet o el primer título de Belgrano en 121 años de historia.