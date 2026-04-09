Por primera vez en la historia habrá tres árbitros argentinos dirigiendo en un Mundial

La FIFA oficializó a Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez como jueces de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, en un acto histórico para el arbitraje argentino.
Histórico: habrá tres árbitros argentinos por primera vez en una Copa del Mundo. La FIFA oficializó a Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez como jueces del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en un acto histórico para el arbitraje argentino.
La designación incluye además a los asistentes Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez, Maximiliano Del Yesso y Cristian Navarro, junto con Hernán Mastrángelo en el VAR. De esta manera, Argentina contará con una delegación completa y se convierte, junto con Brasil, en uno de los únicos países con tres ternas arbitrales en el torneo, algo inédito en la historia de los Mundiales.
Entre los elegidos, el único con experiencia mundialista es Tello, quien ya participó en Qatar 2022, donde dirigió tres partidos, incluidos encuentros de fase eliminatoria. Su recorrido reciente con finales continentales y compromisos de alto nivel consolidó su lugar dentro de los árbitros mejor considerados por la FIFA y la AFA.
Por su parte, Herrera y Falcón Pérez tendrán su debut en una Copa del Mundo, aunque ambos llegan con trayectoria internacional. El neuquino acumula experiencia en partidos decisivos, incluso una final de Copa Libertadores, mientras que el bonaerense ya dirigió en Juegos Olímpicos y en el Mundial de Clubes, lo que respalda su proyección dentro del arbitraje.
La nómina también dejó una ausencia llamativa: Nicolás Ramírez. Uno de los jueces con mayor presencia en el ámbito local, no fue incluido en la lista final. Su falta se explica por una menor experiencia en torneos internacionales decisivos, un factor que la FIFA suele ponderar en este tipo de designaciones para la máxima cita del fútbol.
comentar