Por primera vez en la historia habrá tres árbitros argentinos dirigiendo en un Mundial

La designación incluye además a los asistentes Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez, Maximiliano Del Yesso y Cristian Navarro, junto con Hernán Mastrángelo en el VAR. De esta manera, Argentina contará con una delegación completa y se convierte, junto con Brasil, en uno de los únicos países con tres ternas arbitrales en el torneo, algo inédito en la historia de los Mundiales.