Un Boca alternativo empató con Independiente

Boca e Independiente empataron con goles de Abaldo y Giménez de penal tras intervención del VAR. El Xeneize estiró su invicto.
Boca Juniors e Independiente igualaron 1-1 en La Bombonera por la 14ª fecha del Torneo Apertura 2026, en un clásico que tuvo intensidad, polémicas y escaso vuelo futbolístico. El encuentro se abrió con un tanto de Matías Abaldo para la visita y se emparejó sobre el cierre del primer tiempo con un penal convertido por Milton Giménez tras revisión del VAR.
El equipo de Avellaneda golpeó primero en su única llegada clara del inicio. A los 9 minutos, una jugada confusa en el área derivó en los pies de Abaldo, que definió desde un ángulo muy cerrado para poner en ventaja a los dirigidos por Gustavo Quinteros. Boca sintió el impacto, pero con el correr de los minutos se adueñó del trámite y empezó a generar peligro.
Alan Velasco fue uno de los más incisivos del local y tuvo varias intervenciones importantes, aunque se topó con la seguridad de Rodrigo Rey. También lo tuvo Milton Giménez, pero definió mal en una situación clara. El Xeneize insistía, pero no lograba concretar ante un rival que se replegaba con orden y apostaba a sostener la ventaja.
La polémica llegó en el tiempo adicionado de la primera mitad. Tras un reclamo de Boca por una falta sobre Velasco en el área, el árbitro Andrés Merlos fue convocado por el VAR y sancionó penal. Giménez se hizo cargo de la ejecución y, con un remate cruzado, estableció el 1-1 en la última acción antes del descanso. La decisión generó la protesta de Quinteros, quien terminó expulsado.
El segundo tiempo prometía más emociones, pero rápidamente se volvió trabado y con pocas situaciones claras. Independiente adoptó una postura más ambiciosa, adelantó sus líneas y buscó manejar la pelota, aunque sin profundidad. Boca, por su parte, intentó ser más directo, pero careció de precisión en los últimos metros.
La chance más clara del complemento fue para el local: Miguel Merentiel quedó mano a mano tras una asistencia de Velasco, pero Rey volvió a responder con solvencia. Con el paso de los minutos, el partido se fue diluyendo bajo la lluvia, con muchas imprecisiones y escaso juego asociado.
En el final, Boca tuvo un último intento con un remate de Adam Bareiro desde la puerta del área, pero el arquero visitante volvió a mostrarse firme para sellar el empate definitivo. El resultado dejó un sabor a poco para ambos equipos, que no lograron capitalizar sus momentos.
Con este punto, Boca se mantiene tercero en la Zona A con 21 unidades y extiende su invicto a 11 partidos, mientras ya pone la mira en una semana exigente con Copa Libertadores y Superclásico incluidos. Independiente, en tanto, quedó séptimo con 18 puntos y deberá seguir sumando para asegurar su lugar en la próxima fase del torneo.
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