Un Boca alternativo empató con Independiente

El segundo tiempo prometía más emociones, pero rápidamente se volvió trabado y con pocas situaciones claras. Independiente adoptó una postura más ambiciosa, adelantó sus líneas y buscó manejar la pelota, aunque sin profundidad. Boca, por su parte, intentó ser más directo, pero careció de precisión en los últimos metros.

La más clara para Boca

La chance más clara del complemento fue para el local: Miguel Merentiel quedó mano a mano tras una asistencia de Velasco, pero Rey volvió a responder con solvencia. Con el paso de los minutos, el partido se fue diluyendo bajo la lluvia, con muchas imprecisiones y escaso juego asociado.

En el final, Boca tuvo un último intento con un remate de Adam Bareiro desde la puerta del área, pero el arquero visitante volvió a mostrarse firme para sellar el empate definitivo. El resultado dejó un sabor a poco para ambos equipos, que no lograron capitalizar sus momentos.

Con este punto, Boca se mantiene tercero en la Zona A con 21 unidades y extiende su invicto a 11 partidos, mientras ya pone la mira en una semana exigente con Copa Libertadores y Superclásico incluidos. Independiente, en tanto, quedó séptimo con 18 puntos y deberá seguir sumando para asegurar su lugar en la próxima fase del torneo.